南投縣府擬建國民運動中心 選址南投市及草屯鎮

南投縣民期待國民運動中心許久，縣長林明溱今天表示，縣府持續各項重大建設，規劃在南投縣議會舊址、草屯植物公園附近興建國民運動中心，縣府將努力籌措2間各約5億元經費。

南投縣議會舊址位於縣府斜對面，是南投市精華地帶，不過腹地不大，舊大樓已拆除，地目由機關用地變更為多功能旅遊服務專區，縣府先前規劃朝遊客服務中心、旅館、餐廳等多功能使用，採租賃或委外經營，陸續有業者與縣府洽談，甚至傳知名影城有意進駐。

不過業者至今無具體動作，這塊地一直閒置，由於縣內無國民運動中心，不少縣民認為應該蓋在縣議會舊址，對此，南投縣長林明溱今天召開縣務會議時宣布，將在縣議會舊址、草屯植物公園一帶規劃興建國民運動中心，完成後提供縣民更好的運動休閒場所。

林明溱說，南投燈會結束，他的任期雖然僅剩10個月，仍會持續推展各項重大建設，有鑑於草屯鎮人口多，縣府將在草屯植物公園附近選址興建國民運動中心，此處地點占地大、有綠地、好停車，搭配附近公園，將成為運動休閒最佳去處，而南投市民也期盼在縣議會舊址興建，縣府將努力籌措2間各約新台幣5億元經費。

另外，縣府在名間鄉打造親子生態園區，設有巨無霸磨石溜滑梯、落羽松環狀步道、各種遊樂設施，去年12月啟用後受熱烈歡迎，每到假日吸引許多爸媽帶小孩來玩，林明溱表示，縣府將在草屯鎮、竹山鎮增設類似的親子共融公園，讓縣民就近與孩子同樂。