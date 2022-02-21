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台中梧棲146隻犬貓絕育手術 晶片疫苗絕育3項一次完成
台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉行，首場活動民眾反應踴躍，共有146隻犬貓完成絕育手術，台中市動保處提醒，犬貓晶片疫苗絕育三個項目一次完成好處多，偏區犬貓絕育活動每場次都有報名上限，請毛小孩飼主注意活動場次和時間。
台中市動保處指出，昨天現場一早就有許多民眾帶著犬貓前活動中心報到，除了完成絕育手術、狂犬病疫苗注射及寵物登記外，也教導民眾基本術後照護及宣導飼主責任觀念，期望透過每年巡迴辦理偏區絕育活動，達到犬貓源頭控管、建立飼主正確飼養觀念。
動保處說明，為犬貓絕育是飼主的基本責任，若不絕育有可能因放養在外或意外遺失而繁殖衍生更嚴重的流浪動物問題，犬貓發情期間也常因內分泌的變化出現打架互咬、躁動嚎叫等問題，絕育可避免發情期困擾，公犬貓絕育還可減少罹患前列腺疾病、防止睪丸癌及性病的機率；母犬貓則可降低罹患乳腺癌、卵巢癌和子宮蓄膿的風險，避免假性懷孕現象及意外懷孕生產增加犬貓數量，好處多。
動保處提醒，偏區犬貓絕育活動每場次都有報名上限，請飼主們報名參加，更多活動場次也將在確認活動地點後，陸續安排公布，場次即時資訊更新可查詢台中市動物保護防疫處網站公告
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