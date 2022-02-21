快訊

「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券

台灣首位球后曾雅妮去哪了？「學會考0分哲學」走出低潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中梧棲146隻犬貓絕育手術 晶片疫苗絕育3項一次完成

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉辦。圖／台中市動保處提供
台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉辦。圖／台中市動保處提供

台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉行，首場活動民眾反應踴躍，共有146隻犬貓完成絕育手術，台中市動保處提醒，犬貓晶片疫苗絕育三個項目一次完成好處多，偏區犬貓絕育活動每場次都有報名上限，請毛小孩飼主注意活動場次和時間。

台中市動保處指出，昨天現場一早就有許多民眾帶著犬貓前活動中心報到，除了完成絕育手術、狂犬病疫苗注射及寵物登記外，也教導民眾基本術後照護及宣導飼主責任觀念，期望透過每年巡迴辦理偏區絕育活動，達到犬貓源頭控管、建立飼主正確飼養觀念。

動保處說明，為犬貓絕育是飼主的基本責任，若不絕育有可能因放養在外或意外遺失而繁殖衍生更嚴重的流浪動物問題，犬貓發情期間也常因內分泌的變化出現打架互咬、躁動嚎叫等問題，絕育可避免發情期困擾，公犬貓絕育還可減少罹患前列腺疾病、防止睪丸癌及性病的機率；母犬貓則可降低罹患乳腺癌、卵巢癌和子宮蓄膿的風險，避免假性懷孕現象及意外懷孕生產增加犬貓數量，好處多。

動保處提醒，偏區犬貓絕育活動每場次都有報名上限，請飼主們報名參加，更多活動場次也將在確認活動地點後，陸續安排公布，場次即時資訊更新可查詢台中市動物保護防疫處網站公告

台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉辦。圖／台中市動保處提供
台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉辦。圖／台中市動保處提供

台中市 疫苗 手術

延伸閱讀

以色列放寬防疫管制 沒打疫苗旅客下月起可入境

你也有買嗎？網路投保最愛買疫苗險 1月破億保費獨占鰲頭

接種AZ出現格林巴利症候群 獲40萬元救濟金

第4劑疫苗今秋開打？FDA審查啟動

相關新聞

台中梧棲146隻犬貓絕育手術 晶片疫苗絕育3項一次完成

台中市111年偏區犬貓絕育活動昨天在梧棲區文化里活動中心舉行，首場活動民眾反應踴躍，共有146隻犬貓完成絕育手術，台中市...

重新開幕偏逢疫情閉館近1年 彰化百寶村營運重新招標中

彰化縣「百寶村」去年4月重新開張，偏逢Covid-19本土疫情升溫，開張暖身活動如曇花一現，百寶村何時能再恢復營運令地方...

投89線路斷 又湧追雪潮 居民塞車苦

南投仁愛投89力行產業道路15.8公里翠巒路段近期屢因降雨坍方，昨天又因雨導致邊坡嚴重落石，雙向交通中斷，今天再評估搶通...

中市公車站點 設虛擬站牌

台中市交通局規畫全市所有公車招呼站點設置「虛擬電子站牌」，民眾用手機掃描站點專屬的二維條碼，即可連結此站點來往的各路線公...

彰化花壇白沙坑迎燈排 改25日起遶境3天

全國獨一無二，有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排慶元宵活動，過去就算戰亂及天災人禍也從未中斷過，今年因為新冠肺炎升...

車輛迷航困山區 台中和平警兩月救9起

台中市和平警分局大棟派出所轄區山路多，日前又救援一輛車輛脫困，從去年12月至今，已救援9件導航受困產業道路車輛，警方提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。