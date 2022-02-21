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重新開幕偏逢疫情閉館近1年 彰化百寶村營運重新招標中

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉百寶村去年5月重新開幕，遇到疫情閉館到現在。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉百寶村去年5月重新開幕，遇到疫情閉館到現在。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「百寶村」去年4月重新開張，偏逢Covid-19本土疫情升溫，開張暖身活動如曇花一現，百寶村何時能再恢復營運令地方人士關心；縣政府今天表示，已上網招標營運廠商，3月1日開標，縣政府努力邀標，也期待有興趣經營地方產業的廠商投標。

百寶村位在彰化縣埤頭鄉，去（2021）年4月縣政府啟用百寶村帶狀休憩廊道，展館試營運一個月，無奈遇上疫情，草草閉館到現在毫無動靜。埤頭鄉有多個觀光工廠，地方人士希望百寶村早日恢復營運，達到真正串連帶狀觀光旅遊的振興產業目標。

縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平說，去年舉辦彰化百寶產業嘉年華展售活動，遇到疫情，後續的幾個活動即告停辦，招商委外營運也沒廠商投標，今年縣政府重新上網招標，尋求願意承租營運的廠商。

經綠處產發科長洪鈴美表示，縣政府營造百寶村帶狀休憩廊道，爭取經濟部補助5700萬元，縣政府配合款約1400萬元，重新裝修百寶村及興建廊道停車場，挑選斗苑西路合適地點彩繪建物立面，硬體費用占4369萬元，創新行銷等軟體經費2700萬元，去年百寶村開幕後偏逢疫情，無奈閉館。

洪鈴美說，縣政府已重新上網招標百寶村營運廠商，如有投標廠商得標，將取得5年營運合約，固定權利金不得低於每年10萬元，營運權利金按營運收入（不含稅）比率，年營收低於1千萬元從中提撥5%，1千萬到1千500萬元提撥6%，縣政府會依照經濟部計畫上繳5%給地方產業基金。

彰化縣有兩個基層農會改造舊穀倉，一處是福興鄉穀倉化身書法公共道場，另一處就是彰化百寶村，百寶村原本是埤頭郷農會的穀倉，因公部門經費無法修繕私人產業，鄉農會捐贈給縣政府整修，以集合展售彰化縣特色產品當作亮點，命名「百寶村」，2014年11月風光開幕，盛極一時，成為彰化縣必遊景點之一， 2020年年底營運廠商埤頭鄉農會無預警公告出清大拍賣，張貼告示「未來會以不同風貌跟大家見面」。

疫情 農會

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