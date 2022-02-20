台中客家故事館開館 百年日式建築展現山城客家文化

台中市府客委會今天舉行「台中客家故事館」開館活動，百年日式建築打造，其中一棟以「客家天地人傳說故事」作為常設展，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技，介紹東勢文化與民眾互動交流。

今天活動邀請東勢石城國小戰鼓隊開場表演和以生態環保為理念的台灣竹樂團進行演出，演奏將軍令、龍貓三部曲、捉泥鰍等經典樂曲，來賓共同以拼圖方式將台中客家故事館呈現在大家的面前，對外宣布正式開館啟用。

台中市客委會主委江俊龍主持啟用典禮表示，座落於東勢第五橫街東勢國小旁，前身為原東勢公學校宿舍群的百年日式建築，於1921年建成，2010年登錄為歷史建築，市府爭取中央客委會補助4097萬元，加上市府配合款共5253萬元，於2018年完成修復，並於2019年再與中央合作，斥資800萬元，打造「台中客家故事館」，現今保存三棟四戶，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡。

東勢區長翁培真表示，盧秀燕市長上任後非常重視山城發展，台中客家樂活園區、台中客家故事館等相繼完工開館讓民眾使用，成為客庄辦理活動的重要場域。

故事館其中2棟現正舉辦「福虎賀歲年畫特展」，蒐羅約29位創作者、41幅年畫作品布置於館內，展至3月15日止；另一棟以「客家天地人傳說故事」作為常設展，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技，介紹東勢文化與民眾互動交流。