聽新聞
test
0:00 / 0:00
194年傳統不中斷了 花壇白沙坑元宵迎燈排延到25-27日
全國獨一無二，有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排慶元宵活動，過去就算戰亂及天災人禍，也從未中斷過，今年因為新冠肺炎升溫，文德宮管委會決定延後舉辦，隨疫情趨緩，文德宮今天向「福德老爺」擲筊請示，連獲三聖筊，決定改在25到27日舉辦迎燈排活動，維繫此一百年傳統不中斷。
文德宮總幹事陳榮昌說，今年白沙坑迎燈排慶元宵活動，原排定2月13日到15日舉行，由各團體及個人製作的燈排也均已完成，卻因疫情延後，未在元宵節期間舉辦，為首度出現此一情況，讓地方十分惋惜。不過，隨著疫情較為緩和，中央疫情指揮中心也放寬宗教活動，因此文德宮今天請示「福德老爺」獲得聖筊，決定迎燈排日期。
陳榮昌說，今年經更改的白沙坑迎燈排慶元宵活動時程，25日遶境文德村，26日遶境白沙村，27日遶境長沙村，每晚7點從文德宮廟埕廣場出發，凌晨零點前結束遶境活動。但仍會依照相關防疫規定，當天參與遶境活動的陣頭人數將控制在400人以內，並呼籲遊客、信徒一定要戴口罩，做好防疫措施。
花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。
縣府文化局表示，「白沙坑迎燈排」 迄今已舉辦194年，地方居民在春節後，都熱衷製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱「字姓燈」，全台獨一無二。迎燈排以福德老爺的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍花壇鄉文德、白沙及長沙三村大街小巷遶境平安。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言