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台中傳虐嬰市長盧秀燕道歉 蔡其昌：對媽媽市長大諷刺

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天針對台中市虐嬰案，提出自己的看法。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天針對台中市虐嬰案，提出自己的看法。圖／蔡其昌辦公室提供

台中市傳出托嬰中心疑虐嬰案，年底可能代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌今表示，台中市一再發生此事，對號稱媽媽市長的盧秀燕而言，是很大諷刺。

蔡其昌表示，台中市又聽到虐嬰事件，大家看到畫面是怵目驚心，應該非常憤怒，號稱媽媽市長的盧秀燕竟然一而再，再而三讓這種事在台中市發生，對她實在是很大的諷刺，蔡其昌說他是3個孩子的爸爸，聽到此事很難忍受，這件事還是去年發生，拖到今天，同一地發生同樣的事，讓人感到非常不滿和憤怒，他希望盧市長不只是道歉，要趕快亡羊補牢，建構起台中市安全網，讓媽媽和家長們安心，這是市長責無旁貸的事，他呼籲市府盡速處理此事，讓台中所有家長都可以安心。

台中市社會局今天表示，雙胞胎疑似照顧不當案，已於本月17日接獲通報，並於18日即派出社工訪視與關懷家長，詢問相關狀況，也已調閱監視器畫面，將再詳細檢閱，並至托嬰中心訪視工作人員，釐清是否有其他不當照顧情況，若有不當照顧情形將進行嚴懲，絕不容許一個孩子遭受不當對待。

社會局強調，報導引用家長轉述園方說法指出，「社會局和市長說，你們不高興可以轉學」，市府重視每個幼童與教育，絕不容許機構無中生有，或假藉市府、市長名義轉述意見刁難家長，造成更大誤解，若查證屬實必定追究到底。

台中市 蔡其昌

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