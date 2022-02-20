為了抽紅包不怕冷 台中沙鹿三鹿保安宮大排長龍

今天全台天氣冷又下雨，台中沙鹿區三鹿里保安宮前仍大排長龍，人群不怕冷，排隊摸彩抽紅包，有美金100和50元，還有新台幣2000和1000元，抽到紅包的人都說自己太好運。

三鹿里保安宮主委陳鴻文表示，為了響應進香活動，今天下午3點到5點在保安宮前舉辦摸彩抽紅包活動，也開放民眾領取保生大帝平安符。

今天需在保安宮臉書粉專按讚追蹤，才有資格參加摸彩抽紅包活動，現場也安排皇后舞團與惡魔舞團成員在場熱舞與民眾同歡，今天下午沙鹿低溫又下雨，民眾仍穿雨衣或撐傘排隊要摸彩抽紅包。