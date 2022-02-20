春節返國被隔離14天...七旬翁悶壞吵翻 晚輩幫付住宿費嘆「太煎熬」

彰化縣93歲的江老先生因擔心70歲弟弟旅居西班牙在外染疫，要他回來過年，但他回台才住防疫旅館3天就吵著要回家，嚇壞其他家人，與相關單位極力勸阻終於順利隔離完，在台晚輩還偷偷幫著去繳了3萬多元防疫旅館住宿費，大嘆配合防疫政府沒補助。

江老先生的兒子江男說，93歲的父親一直擔心旅居西班牙的屘叔染疫，去年70歲的屘叔回到台灣住了幾個月，後又因在西班牙退休金的事情回西班牙處理。去年回國時，屘叔是在彰化老家檢疫隔離，也打了二劑疫苗，回到西班牙又打了一劑，但此次返國居檢也一波三折。

江男說，由於國內外疫情又升溫，衛生單位認為老家環境不適合他叔叔檢疫隔離，所以過年期間還是請老人家在台中防疫旅館住著。沒想到，老人家住防疫旅館第三天就吵著要回家。他說，可以理解老人家的心情，大過年像被關在防疫旅館，接到防疫旅館通知他真的被嚇壞了，老人家如果自己出來，將面臨高額罰款，只好請衛生單位和警方出動勸老人家，好不容易把老人家勸下來了，終於度過防疫旅館14天、在老家自主管理7天。

江男說，家人也不敢讓老人家知道住防疫旅館一天二千多，共要付3萬多元，晚輩們只要湊錢偷偷去付掉，否則老人家一定會開罵。政府去年說防疫檢疫隔離、隔離居家照顧者都有一千元補助，最近又說春節在防疫旅館的隔離也有補助，但他們去年也沒領到，現在又聽說中央政府把問題丟給地方政府「誰送隔離，誰付錢」 讓他覺得很傻眼。

江男說，3萬多元的防疫旅館費對他們而言是一筆負擔，但最重要的是老人家有時難溝通，這段時間真的心裡倍受煎熬，疫情期間，家人要團聚真的很困難，更格外珍惜。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前中央的防疫旅館補助只針對與確診者有接觸者需居家隔離但又無法進住公費檢疫所的部分，至於一般從國外回國的居家檢疫防疫旅館費並不在補助範圍內，如果民眾有特別的困難，可以提專案申請到免費集中檢疫所隔離，但需由中央審核，名額有限，若要在家檢疫，得符合一人一戶，或同住家人均已打兩劑疫苗，可以一人一室等相關檢疫規定。

葉彥伯說，境外回國的居家檢疫的確狀況很多，有的回國者不願意到防疫旅館隔離，會說他們已打過疫苗、在國外管制也沒那麼多，但還是請大家配合防疫，從春節至今仍在防疫、檢疫加強期間，如果不配合檢疫，一踏出防疫旅館，一小時內就要裁罰十萬元起跳，施行期間到二月底，不過彰化在春節期間並沒有接觸到確診者而被匡列的居家隔離者，希望大家繼續共體時艱配合防疫。