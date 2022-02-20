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南投埔里愛村橋下游擬設生態堤防 地方不埋單

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
水利署三河局規劃以防洪、生態為取向再南投埔里愛村橋下游施設開口式堤防，但地方反對。記者賴香珊／攝影
水利署三河局規劃以防洪、生態為取向再南投埔里愛村橋下游施設開口式堤防，但地方反對。記者賴香珊／攝影

南投埔里南港溪愛村橋下游未施設堤防，水利署三河局規劃將上游的牛相觸堤防向下延伸，但不做傳統硬式堤防，而是兼顧防洪、生態，以石籠、箱籠等組成開口式堤防，地方質疑防護力不足，揚言反對到底，三河局將擇期召開說明會討論。

埔里鎮代會指出，南港溪愛蘭橋至愛村橋河段設有牛相觸堤防，愛村橋下游則未施設堤防，導致沿岸種植的茭白筍田過去多次遭洪水侵襲流失或淹沒，地方積極爭取增設堤防，水利署第三河川局也因此決定將牛相觸堤防向下延伸600公尺。

三河局針對南港溪牛相觸堤防延長工程，更有意跳脫傳統築堤思維，捨棄使用鋼筋水泥的硬式堤防，並考量環境生態，改以採石籠、丁壩或強化田埂等低強度保護措施組成「開口式堤防」，兼顧防洪與生態保育，同時也是全台首創壩堤設計。

前年5月，三河局為此召開地方工作坊會議，但遭居民、農友等質疑防護力不足，盼該局重新評估考量，未料近期卻傳出仍以「開口式堤防」拍板定案，引發地方強烈不滿，紛向鎮民代表、里長等反映陳情，要求三河局尊重民意。

埔里鎮代會副主席潘英輝表示，一般主要河川堤防是以百年洪水頻率為目標施設防洪，但開口式堤防只採20至25年洪水頻率，遠低於防洪標準，洪水來襲時還恐由缺口向內溢流，防護力不足，愛村橋下游河岸是當地茭白筍精華區首當其衝。

愛蘭里長陳文富則說，堤防最重要功能是保護生命財產，三河局應尊重民意，若「開口式堤防」已定案，不排除率眾陳情抗議；對此，三河局表示，去年原訂要再召開說明會，但因疫作罷，今年將視疫況再擇期召開討論，盼能凝聚更多共識。

水利署三河局規劃以防洪、生態為取向再南投埔里愛村橋下游施設開口式堤防，但地方反對。記者賴香珊／翻攝
水利署三河局規劃以防洪、生態為取向再南投埔里愛村橋下游施設開口式堤防，但地方反對。記者賴香珊／翻攝
南投埔里愛村橋上游的牛相觸堤防為傳統連續性的水泥硬式堤防。記者賴香珊／攝影
南投埔里愛村橋上游的牛相觸堤防為傳統連續性的水泥硬式堤防。記者賴香珊／攝影

埔里 水利署 南投

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