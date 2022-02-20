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暖心消弭月經貧窮 扶輪3462地區贈中市百萬元衛生棉

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
國際扶輪3462地區總監謝漢金號召66個扶輪社，響應台中市政府社會局「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫。圖／台中市府提供
國際扶輪3462地區總監謝漢金號召66個扶輪社，響應台中市政府社會局「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫。圖／台中市府提供

弱勢婦女及家庭經濟困窘，購買衛生棉也成負擔，國際扶輪3462地區總監謝漢金號召66個扶輪社，響應台中市政府社會局「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，今天舉辦扶輪服務日活動，捐助價值新台幣100萬元的生理用品衛生棉，中市副市長令狐榮達感謝國際扶輪3462地區發揮超我服務精神，集結各社發揮愛心，帶動台中市關懷社會的風氣。

副市長令狐榮達表示，台灣女性平均一生要花10萬元購買衛生用品，為落實性別平權提升弱勢婦女福利服務、終結月經貧窮與破除月經汙名化，社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供弱勢婦女衛生棉，減輕經濟負擔，實現月經平權；期望藉由此次扶輪社拋轉引玉，能號召更多市民朋友，更加重視消弭月經貧窮議題，讓關心社會的良善行動持續傳遞關懷的力量。

中市社會局長彭懷真表示，基於性別平權以及CEDAW公約第12條，市府致力消弭月經貧窮，將在弱勢兒少家庭、特殊境遇家庭、食物銀行、兒少安置單位、家庭福利服務中心、婦女及新住民培力中心、新住民據點等多處進行穩定配送及放置衛生棉，以維護弱勢家庭女性的基本的健康權益。期望未來能持續結合公部門及民間的力量，一同創造社會有愛，溫暖台中。

今天的扶輪服務日活動，包含副市長、社會局長彭懷真、國際扶輪3462地區總監謝漢金等人出席外，立委黃國書也到場。

國際扶輪3462地區今天捐贈中市100萬元衛生棉。圖／台中市府提供
國際扶輪3462地區今天捐贈中市100萬元衛生棉。圖／台中市府提供
台中市社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供弱勢婦女衛生棉，減輕經濟負擔，實現月經平權。圖／台中市府提供
台中市社會局提出「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」計畫，提供弱勢婦女衛生棉，減輕經濟負擔，實現月經平權。圖／台中市府提供

衛生棉 台中市

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