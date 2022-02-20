好消息！ 西屯牛埔橋改建預定10月底通車 提早1個多月

台中市西屯區中清路上的牛埔橋，橋齡超過42年，汛期常造成周邊淹水，市府建設局去年12月啟動橋梁改建解決地方夢魘 ，為縮短交通黑暗採「全橋封閉」及「新設鋼便橋改道」建設局表示原本已有效縮短7個月工期，最近工程順利，預計10月可啟用通車，再縮短1個多月。

市府建設局長陳大田指出，目前工程進度約21%，穩定超前，預計今年10月底前牛埔橋可恢復通車。建設局並將南北側2處橋台擋土工程同步進行，專案小組協調各管線單位專案辦理遷移作業，預估今年10月底前完工通車，再提早一個多月。

台中市西屯區中清路上的牛埔橋跨越港尾子溪，上游段未拓寬整治，牛埔橋河道通洪空間不足，橋跨距僅17公尺，汛期或颱風常造成周邊區域淹水，地方10幾年來爭取改建，市府建設局去年12月動工改建，預定今年12月8日完工。