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台中市7千處公車站點 今年底前全面布建虛擬站牌

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今年底將在7000多處公車站牌佈建二維修碼，提供公車即時動態。圖／交通局提供
台中市政府今年底將在7000多處公車站牌佈建二維修碼，提供公車即時動態。圖／交通局提供

台中市交通局規劃全市所有公車招呼站點設置「虛擬電子站牌」民眾用手機掃描站點專屬的二維條碼，即可連結此站點來往的各路線公車動態資訊。交通局長葉昭甫表示，目前先設置在中市六大主要幹道，包括台灣大道、北屯、中清及崇德、復興及大屯中清路段等，今年將全面佈設。

葉昭甫指出，各地站點有的因原來的道路限制、電路問題等，無法全面設置智慧電子站牌，全市目前有7000處公車招呼站點，設置智慧型站牌的點位僅有1100處。

葉昭甫指出，交通局改開發虛擬電子站牌，依各站行經路線製作專屬二維條碼，民眾人手一機，用手機掃描QR-Code即可獲得該站各路線公車動態資訊，掌握到站時間。

另透過手機掃描QR-Code可另連結站牌報修功能，遇有站牌損壞、倒塌、遭塗鴉、路線圖破損等情形，可透過系統進行回報，交通局立即派員修復，維持整體候車環境品質及強化智慧公車服務。

葉昭甫說，台中公車站點虛擬電子站牌配合近期實施的幹線公車，將優先張貼在6大幹線公車路廊，目前已完成台灣大道、北屯、中清及崇德等路廊張貼虛擬電子站牌。

智慧型站牌每座經費約20到70萬不等，葉昭甫表示，如果市庫有餘站，會持續建置智慧站牌。交通局指出，目前多數民眾不曉得已建置虛擬站牌，將加強宣達。

台中市政府今年底將在7000多處公車站牌佈建二維修碼，提供公車即時動態。圖／交通局提供
台中市政府今年底將在7000多處公車站牌佈建二維修碼，提供公車即時動態。圖／交通局提供

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