英語走讀社區成果亮眼 湖埔社大報名單日破百人

教育部推動雙語，鼓勵全民說英語，彰化縣湖埔社區大學今天舉辦成果展，學員上台講英文介紹溪湖昔日最繁華的中街（現今員鹿路）及東螺溪生態教育園區，中街有好吃的肉圓和羊肉爐，東螺溪的蝴蝶園區、原生種園區，短短15分鐘展現亮麗學習成績，帶動社區大學課程報名熱潮，春季班學員新增逾百人。

教育部鼓勵社區大學開辦生活英語課，跟學校同步邁向國家雙語的教育目標，彰化縣湖埔社大、鹿秀社大獲核定開辦英文課程，湖埔社大去年開課，今天在溪湖鎮第一停車場舉辦走讀社區開口說英文成果展暨課程博覽會活動，音樂老師韓宏津吹奏薩克斯風揭開序幕。

社區開口說英文成果展，學員用英文講解溪湖鎮中街地圖，拿出圖卡介紹中街美食蚵仔麵線、肉圓，及名聞遐邇的溪湖羊肉爐，學員唱著「雨夜花」「四季紅」改編的中街地圖與中街四季美食英文歌，接著用英文導覽東螺溪生態教育園區，包括蝴蝶廊道、原生種植物園區、畜牧場汙染整治。淺顯易懂的英文配上圖片，即使不懂英文也看懂。

湖埔社大執行政林淑玲表示，生活英文簡單易懂又好學，但有關社區走讀的英文既生活化又專業，很吸引民眾，英文班人數成長一倍，老師王宜姍編寫教材前要了解地方特色，清楚東螺溪自然生態和汙染整治現況，王宜姍分享經由製作社區走讀英文教材，「原來家鄉這麼多題材，這麼美麗，有這麼多好吃的。」

王宜姍說，去年生活英語課30多小時，一期上課3個月，學員認識生活中熟悉的中文詞彙轉換為英文，並不難學，接下來的英文走讀社區，用英文介紹溪湖中街和東螺溪小旅行，既能學英文又能認識地方特色，課程一舉數得很受歡迎。