記得繞道！ 中市西區舊自來水管線汰換工程下月動工

台中市西區自來水管線老舊急需汰換，水利局與台灣自來水公司合作，下月上旬將針對公益路等路段進行管線汰換，並配合市府燙平計畫，同步進行污水下水道接管工程，呼籲市民記得提前繞道，避免塞車之苦。

西區區長王瑞嘉表示，目前西區忠明南路、五權西路一段、英才路、林森路、柳川西路二段、南屯路一段、美村路二段所圍區域的污水下水道分支管網暨用戶接管工程區域，預計112年6月完工。

另，西區華美西街、公益路、東興路三段、大隆路、精誠二街、大墩19街、精誠一街、精誠路50巷、精誠路及台灣大道所圍的污水下水道分支管網暨用戶接管工程區域，預計113年8月完工。

此外，西區舊自來水管汰管工程近期施工範圍包括：五權路以東、四維街以西、三民路以北、五廊街以南等區域路段。

另，公益路等管線汰換工程，施工範圍包括：英才路以東、台灣大道以南、民生北路以西、民生路以北等區域路段，預計3月上旬動工，施工時間為8時30分至17時30分，並配合市府燙平計畫預計於6月底前完成管線汰換及路面燙平。