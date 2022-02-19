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劍蘭進口新規恐無種球可種 蔡其昌要求配套措施

中央社 / 台中19日電
立法院副院長蔡其昌。聯合報系記者侯永全／攝影
立法院副院長蔡其昌。聯合報系記者侯永全／攝影

農委會去年11月公告，進口劍蘭種球須檢附未罹「鳳仙花壞疽病毒」證明，花農憂心無種球種植窘境。立法院副院長蔡其昌經召開說明會，要求要有配套措施，避免影響農民生計。

蔡其昌辦公室今天發布新聞稿表示，日前接獲台中市后里區農會及花農陳情，農委會在民國110年11月8日公告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」，其中一項唐菖蒲（即劍蘭），進口「種球」須附田間檢驗證明，或輸出前經實驗室檢測未罹「INSV鳳仙花壞疽病毒」證明，使得進口。

農民表示，現在荷蘭劍蘭已在收成尾聲，根本沒時間做「田間檢驗」，先前也沒有透過實驗室檢驗過類似項目，須時間準備程序，但農委會公告即刻生效，沒有緩衝期，致使農民現無「種球」種植窘境。

蔡其昌昨天邀集農委會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟、台中市議員謝志忠與王朝坤、台中市后里區農會總幹事陳清琪等人召開說明會。

鄒慧娟會中表示，鳳仙花壞疽斑點病毒經風險評估，考量對劍蘭、蘭花、番茄及萵苣等產業均可能有重大影響，為保護農民生產權益，必須採行檢疫管制措施。

鄒慧娟說，防檢局已在2月16日與荷蘭檢疫單位視訊會議，表達台灣農民取得健康種球的需求，並強調法規公告後，荷蘭輸台的蝴蝶蘭培苗植物檢疫證明書，已有加註經檢測未罹染本病毒，且國際有公開的檢測方法，請荷蘭要求進行取樣檢測，但荷蘭表示須和業者討論，雙方訂於2週後再討論。

鄒慧娟也建議，進口業者可以提出具體輸入規劃，與防檢局共同尋求解決方案，包括考慮在輸入台灣邊境時進行檢測的替代做法，同時也請進口業者洽請荷蘭輸出業者向荷蘭的檢疫單位討論。

蔡其昌表示，經溝通討論後，目前是以專案方式來解決問題，希望能以最快速度，讓后里花農順利購買到劍蘭種球。

蔡其昌說，2週後將與荷蘭再次協商，若下次協商還是無法進口，農民將面臨生計問題，希望農委會及防檢局儘快準備配套措施，不能因為新法規上路就影響農民權益。

荷蘭 農民 農委會 蔡其昌

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