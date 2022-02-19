費時2年歷經10次會勘 大甲慈德宮旁終於可蓋公園了

台中大甲日南慈德宮為溪北地區重要信仰中心，鄰近雖有簡易綠美化設施，卻因用地問題，無法規劃完善公園供民眾休憩，市議員李榮鴻協調後，由地政局協助土地問題，建設局新工處施作美樂地計畫，以425萬元興建公園，工程已發包，預計9月份可完工。

大甲日南民眾2020年初向市議員李榮鴻陳情，表示慈德宮為地方重要信仰中心，也是里民聚集點，但鄰近僅有簡易美化設施，卻因用地問題，無法有座完整的公園設施，可供民眾或幼兒休憩使用。

李榮鴻接獲陳情後，開始與建設局、慈德宮等單位進行協商，最終由地政局檢送計畫，撥用國產署及鐵路局用地，以425萬元由建設局新建工程處施作美樂地計畫，興建座結合地方文化公園。

台中市建設局養工處公園景觀工程科科長王雅玲表示，目前工程已發包，預計3月動工，180個工作天可完工，將以共融方式，融入地方廟會文化，並新增攀爬、搖搖棒等相關遊樂設施，提供在地民眾休憩遊玩。

太白里里長曾進財提到，每個地方的故事、文化都需要被重視、傳承，未來公園完工後，後方神轎班場所也會開放給民眾參觀，讓在地文化能夠傳承下去。