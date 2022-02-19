疫情難覓住宿！嘉棒球隊賽前一度找不到住宿地點

高中硬式木棒聯賽16強分組比賽今天上午在台中市霧峰區舊正棒球場登場，嘉義縣東石高中棒球隊賽前苦無住宿地點，經台中市前市議員張芬郁協助，得以入住霧峰立法院議政園區議蘆會館。

張芬郁今天到球場關心賽事時說，無論是過去爭取設置舊正棒球場，還是現協助球員尋找住宿地點，她樂於為推動棒球運動成就美事。

張芬郁說明，東石高中搶進16強分組比賽，今明兩天須進行3場比賽。日前球隊教練透過台中友人輾轉請託，希望協助就近尋找香客大樓住宿，但因疫情寺廟住宿點不開放，後由霧峰區農會總幹事黃景建協助，在球隊的預算內入住議蘆會館力盡地主之誼。

張芬郁昨天前往議蘆會館歡迎球員入住，其中還有球員是霧峰子弟，張芬郁現場解說表示，議蘆會館位於具歷史和台灣民主發展過程的霧峰區立法院民主議政園區內，議蘆會館更是前省議員會館，建議球員不妨在球賽緊湊之餘，體會「一日省議員」，球員們得知後都相當興奮。

張芬郁說，她在議員任內多方奔走，爭取中正、光明路口的農業試驗所土地協商撥用設置棒球場，經體育署補助1200萬元，她再爭取市府800萬元配合款，才有今日的舊正棒球場。