彰化雇用薪資全台最低 王惠美：企業有賺錢思維要改

主計總處公布各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資，2020年彰化縣勞工平均年薪51.8萬元，是全台企業僱用薪資最低的縣市，對此，彰化縣長王惠美說，產業結構影響縣內薪資，現在年輕人愛做服務業、外送棄傳產是國家一大隱憂，但企業有賺錢卻低薪恐怕難請到人，整個產業都會倒。

彰化縣府今天舉辦今年第一場就業博覽會，57家廠商提供1800個以上職缺，王惠美巡視攤位了解徵才狀況，看到標註薪資僅有2萬5250元基本工資的業者也直呼「薪水太低」，點出彰化許多企業老闆賺錢卻無法呈現在員工薪水上。

王惠美說，彰化傳產多，鼓勵產業升級，員工是公司最大的資產，希望企業界能將薪資向上提升，縣府今年7月針對社會新鮮人提供獎勵補助，應屆畢業青年可到縣府所屬8個就業服務台登記求職，經推介至公司面試媒合成功，且薪資達2萬7000元以上，並連續受僱同一雇主滿30日以上，即按月發給1500元，最高發給6個月。

伸港全興工業區一家機械業者目標今年徵才100人，業者指出，因有一條生產線從國外移回台灣，急需新血加入，但人才難尋相當困擾，尤其三班制、勞力活根本找不到年輕人來做，現在高中完全沒經驗的新人薪水2萬8000元起跳，卻在工業區的會議上被其他業者批提供的薪水高於行情。

不過業者也指出，現在新鮮人考量到物價，普遍希望薪資3萬元起跳，但資方難往上調往往在於老闆的思維，加上市場整體薪資沒有突破，才會停滯不前。