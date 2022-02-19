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水溝也要照胃鏡 清潔員動動腦自創微型影像設備

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
清溝前先幫水溝「照胃鏡」，台中市清潔隊微型影像設備成勘查新利器。圖／台中市環保局提供
清溝前先幫水溝「照胃鏡」，台中市清潔隊微型影像設備成勘查新利器。圖／台中市環保局提供

餐飲業者、家戶常將食用廢油、廚餘排到水溝造成堵塞、異味，台中市政府環保局發揮巧思，以手機、影像儀與自拍棒設計出「微型影像設備」，充足照明溝內，深入「診療」阻塞狀況，如同替水溝照胃鏡，順利清淤。

環保局長陳宏益指出，以往勘查無法判斷溝內阻塞情形，要直接鑽進溝內查看，無預警的鼠輩、蟑螂亂竄，「形同進入恐怖箱」，但一組管道攝影設備要價10萬元，去年大里區清潔隊班長周志揚以手機、影像儀與自拍棒設計「微型影像設備」，兼顧照明與影像畫面，一組不到2萬元。

環保局表示，微型鏡頭具備防水功能，可加裝伸縮桿與LED獨立光源，即使狹窄陰暗處也明亮可見，清潔員無須徒手摸索，減低清潔員進入黑暗處的心理壓力，讓清溝工作事半功倍。

其中，水溝最難清除就是廚餘油泥，民眾直接將食用油、廚餘倒入水溝內，除了滋生細菌、鼠輩外，也會造成水溝堵塞、異味飄散，颱風季恐造成排水不通，甚至溢出路面等狀況。

陳宏益指出，尤其餐飲業者排出的水質容易超過水汙法的建築物放流水標準，建議餐廳業者須加裝油脂截留器，避免因水質超標吞上3000至30萬元罰鍰。

其次，傳統小吃店、家戶因食用油用量不大，建議分罐收集，交由清潔隊回收再利用，例如南屯清潔隊利用廢食用油製成香皂等成品，成效良好。家戶廚房排水孔應加設濾網，避免菜渣、廚餘直接流入管線，排入水溝造成髒亂。

大里區清潔隊長蕭國柱說，水溝清淤是民眾最有感的服務之一，在梅雨季或颱風來臨前，清潔隊要確保水溝暢通，避免阻塞淹水，大里區清潔隊去年受理水溝清淤累計長度約253公里，清運淤泥達200公噸，民眾也常請求協助撿拾掉落在水溝內的鑰匙、悠遊卡等重要物品。

台中市政府環保局發揮巧思，以手機、影像儀與自拍棒設計出「微型影像設備」，充足照明溝內，如同替水溝照胃鏡，順利清淤。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局發揮巧思，以手機、影像儀與自拍棒設計出「微型影像設備」，充足照明溝內，如同替水溝照胃鏡，順利清淤。圖／台中市環保局提供

廚餘 食用油 自拍

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