中市府強拆太平、烏日農地違建

農地違建層出不窮，甚至被拆後又利用假日重蓋，台中市政府都發局今天說，都發局積極取締農地施工中違建，針對太平區太堤東路農地違建物，勒令違規人限期拆除，但僅拆部分未完全改善，市府昨派員強制拆除；另一處烏日區成功西路為山坡地違建，違建人逾期仍不拆除改善，市府執行強制拆除，預計兩個工作天拆完，捍衛公安及農地合法使用。

都發局長黃文彬說，這11處新增違建都是趁著農曆年間搶蓋，當事人未申請建築執照，違規情節重大，都發局鎖定農曆年期間11處新增違建，要求所有權人自拆，否則將強制拆除。

都發局說，至今已拆除3件，昨天強拆2處都是未申請建築執照，為擅自搭蓋的農地施工中違建，其中太平區太堤東路違建，面積約300平方公尺，高度2層約7公尺，經通知限期拆除，違建人僅拆除2樓，將1樓灌混凝土後利用地面高低差以土方掩護，企圖逃避勘查惡行重大。

都發局說明，另烏日區成功西路山坡地違建，面積約90平方公尺，高度約3公尺，經通知限期拆除仍不改善，危害山坡地正常使用，都發局昨天出動恐龍嘴、板車、燒焊車等共5台各式機具及人員約12人，分2組貫徹公權力執行強拆。