台中百年小學操場年久失修 民代邀體育署現勘

台中百年老校岸裡國小操場跑道、籃球場和草皮等運動場地年久失修，出現鋪面龜裂、積水等狀況。市議員周永鴻去年10月邀集教育局會勘，爭取全面改善，與立法委員張宏陸一起積極向中央爭取經費，並今天上午邀請體育署到校現勘。

台中神岡區岸裡國小操場PU跑道有十多年未大規模更新，已有多處破損、脫落，且表面顆粒磨損，在上面活動容易打滑；市議員周永鴻得知後，擔心學生會因此而受傷，去年邀集教育局會勘，也與立委張宏陸向中央爭取改善經費，希望能盡力改善。

周永鴻表示，岸裡國小校史可追溯至1916年設立的「葫蘆墩公學校大社分校」，至今校史超過百年，是神岡地區優秀人才的搖籃，立委張宏陸也是岸裡的優秀校友。但操場跑道和球場鋪面多有破損，草皮也亟需改善，學生要在學校跑跳可說是危機四伏，一不小心就可能受傷。

體育署表示，本次岸裡國小現勘含操場跑道、操場內圈和外圍的籃球場、跳遠場地與草皮的所有設施。請校方重新計算各設施須改善的面積和經費後，提送計畫。