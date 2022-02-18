產業、生態雙兼顧 東勢林管處發展「土肉桂」產業
林務局東勢林區管理處為達到環境永續目標，推廣原生樹種及適地適木原則，與台中和平區大雪山社區發展協會攜手合作，於今天與中坑里民，一起種下85株土肉桂，面積約0.1公頃，期待未來推動多元林業利用及產業化，帶動社區經濟發展。
土肉桂苗木是台灣原生樹種，能適應當地的環境及氣候，病蟲害發生率較低，栽培管理也容易。為了解土肉桂之品系及成分，於去年委託中興大學森林系，開發利用轄內土肉桂及社區培力課程，目前已有土肉桂茶包、土肉桂純露飲品及土肉桂複方精油等產品。
東勢處表示，今天的植樹活動是發展土肉桂產業的第一步，未來將以林業多元輔導方案，輔導將成立的台中市大雪山林業合作社，撰擬森林經營計畫，輔導當地土肉桂栽植及推廣其產業，推動共同行銷，建立起「土肉桂產業」，讓社區林農在符合林地使用下，發展林業多元產業及經濟。
東勢處指出，原生種土肉桂是台灣特有種，生長於海拔400～1,500公尺的地區，葉片即有豐富的「肉桂醛」成分，不用砍樹，僅需葉子就有足夠的肉桂風味，還能提煉精油，是重要的造林樹種，主要利用部分為樹葉、枝條，既能提高林農經濟收益，也符合環保永續經營利用之原則。
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