台中「最美派出所」櫻花季明起跑 賞櫻交管資訊出爐

台中泰安派出所旁有60多株八重櫻，每到櫻花綻放季節，便會有排浪漫粉色花廊，讓泰安所有「最美派出所」之稱。今年櫻花季將於明天起跑，大甲警分局為了讓民眾有更好賞花回憶，也將於周邊實施交通管制。

位於台中后里區的泰安派出所，因一旁種有60多株八重櫻，時至櫻花綻放季節，一長排浪漫的粉紅花廊，搭配上日式警所建築，每年吸引大量遊客湧入，爭相目睹這幅浪漫美景，成為新興網美打卡聖地，更讓泰安所有「最美派出所」美譽；今年櫻花季也將於明天(19日)上午10時舉行開幕式活動。

因應大量賞花人車流，大甲警分局為維護民眾賞花品質，將於明天起(19日)上午至2月底，及3月5、6、12、13日，2週星期六、日實施交通管制，共計14天。大甲警分局公布賞花周遭交通疏導管制措施，請民眾留意配合。

一、行人徒步區：

(一)111年2月19日至3月13日，假日8時至17時，福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

(二)111年2月19日至3月13日，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

二、交通管制措施：

(一)交通管制時間：111年2月19日至3月13日8時至17時。

(二)在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。

(三)雙向單車道(未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線)之狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

(四)由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

(五)加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。

(六)加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。