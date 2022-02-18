江啟臣會勘大甲溪堤防工程 籲中央須與地方合作

颱風、大雨及洪流衝擊影響，大甲溪東勢大橋至龍安橋河道逐漸向右侵蝕，為防範汛期來襲，且需整治周遭環境，立法委員江啟臣今天邀集水利署、第三河川局、台中市建設局及東勢區公所等單位到現場會勘。

大甲溪東勢大橋至龍安橋河段因颱風、豪大雨及洪流衝擊影響，河道逐漸向右岸(東勢方)侵蝕，為防止汛期來襲，沿溪農地等流失，確保沿岸民眾生命財產安全，水利署第三河川局自2011年起，費時8年，堤防建設已完工2階段，斥資6.5億元，共完成了6,572公尺，後續仍有約3公里的第三階段。

立委江啟臣表示，後續第三階段約有3公里，需調整馬鞍壩後池堰堤線，請水利署以保障民眾生命安全為前提，針對安全問題與生態衝擊納入評估，盡速規劃。

江啟臣也提到，第2階段堤防工程雖已完工，但請水利署設法降低砂石車造成的路面揚塵、噪音等。此外，東勢河濱公園與堤防道路無連接處，周遭環境又雜亂無章，江也要求相關單位善盡管理責任，美化周圍環境，並請水利署與建設局評估，公園休憩設施、行人陸橋等綠美化工程可行性。

水利署副署長王藝峰表示，第三階段堤防工程，已納入112年辦理「大甲溪整體調適規劃」，將考量地方意見後重新檢討。另有關馬鞍壩後池堰堤線調整與路面、環境改善等項目，將與在地NGO團體溝通，取得共識後再推動；王也提到，如能用洪氾區做堤防，將優先使用，採分區管制的方式運用。