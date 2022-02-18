快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣會勘大甲溪堤防工程 籲中央須與地方合作

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
江啟臣強調，地方要發展，中央與地方政府應分工合作，請水利署與市政府在安全的前提下，讓民眾能方便使用地方空間。記者劉柏均／攝影
江啟臣強調，地方要發展，中央與地方政府應分工合作，請水利署與市政府在安全的前提下，讓民眾能方便使用地方空間。記者劉柏均／攝影

颱風、大雨及洪流衝擊影響，大甲溪東勢大橋至龍安橋河道逐漸向右侵蝕，為防範汛期來襲，且需整治周遭環境，立法委員江啟臣今天邀集水利署、第三河川局、台中市建設局及東勢區公所等單位到現場會勘。

大甲溪東勢大橋至龍安橋河段因颱風、豪大雨及洪流衝擊影響，河道逐漸向右岸(東勢方)侵蝕，為防止汛期來襲，沿溪農地等流失，確保沿岸民眾生命財產安全，水利署第三河川局自2011年起，費時8年，堤防建設已完工2階段，斥資6.5億元，共完成了6,572公尺，後續仍有約3公里的第三階段。

立委江啟臣表示，後續第三階段約有3公里，需調整馬鞍壩後池堰堤線，請水利署以保障民眾生命安全為前提，針對安全問題與生態衝擊納入評估，盡速規劃。

江啟臣也提到，第2階段堤防工程雖已完工，但請水利署設法降低砂石車造成的路面揚塵、噪音等。此外，東勢河濱公園與堤防道路無連接處，周遭環境又雜亂無章，江也要求相關單位善盡管理責任，美化周圍環境，並請水利署與建設局評估，公園休憩設施、行人陸橋等綠美化工程可行性。

水利署副署長王藝峰表示，第三階段堤防工程，已納入112年辦理「大甲溪整體調適規劃」，將考量地方意見後重新檢討。另有關馬鞍壩後池堰堤線調整與路面、環境改善等項目，將與在地NGO團體溝通，取得共識後再推動；王也提到，如能用洪氾區做堤防，將優先使用，採分區管制的方式運用。

江啟臣強調，地方要發展，中央與地方政府應分工合作，請水利署與市政府在安全的前提下，讓民眾能方便使用地方空間；面對大甲溪沿線右岸的衝擊，也請水利署定時清淤，將河道導向中間，並持續評估沿岸安全性，滾動調整因應方案。

大甲溪河道逐漸向右岸(東勢方)侵蝕，江啟臣關注大甲溪堤防第三階段工程計畫，今早邀集相關單位到場會勘。記者劉柏均／攝影
大甲溪河道逐漸向右岸(東勢方)侵蝕，江啟臣關注大甲溪堤防第三階段工程計畫，今早邀集相關單位到場會勘。記者劉柏均／攝影

水利署 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣情人節貼合照：太太覺得我現在比較帥

江啟臣籲外交部及早規畫烏克蘭撤僑 25人1個都不能少

共機飛掠馬祖領空 江啟臣：重大國安危機府不抗議？

批蔡政府開放核食決策民主獨裁 江啟臣：有政府會偷襲

相關新聞

台中「最美派出所」櫻花季明起跑 賞櫻交管資訊出爐

台中泰安派出所旁有60多株八重櫻，每到櫻花綻放季節，便會有排浪漫粉色花廊，讓泰安所有「最美派出所」之稱。今年櫻花季將於明...

江啟臣會勘大甲溪堤防工程 籲中央須與地方合作

颱風、大雨及洪流衝擊影響，大甲溪東勢大橋至龍安橋河道逐漸向右侵蝕，為防範汛期來襲，且需整治周遭環境，立法委員江啟臣今天邀...

批王惠美升格計畫書複製貼上 邱建富:彰化要有夠格縣長

彰化縣政府去年底將升格計畫書送至內政部，目前正在進行審閱。有意參選彰化縣長的民進黨籍彰化市前市長邱建富今表示，期盼年底選...

農機帶土汙染道路惹民怨但難追查 彰化去年開罰掛零

現正值彰化春農插秧的時節，大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆汙染道路，也影響行車安全，彰化縣府環保局去年共有20件落土...

台中龍井龍中橋窄常車禍 今拓寬預計10月完工

台中市龍井區觀光路龍中橋橋面僅5公尺寬，相當狹窄，且人車爭道，常發生追撞車禍，經地方多年爭取，市府今天舉辦龍中橋拓建開工...

缺蛋時機擔心弱勢家庭買不到 雞農大方捐1200顆蛋

台灣從過年前就開始鬧蛋荒，卻有養雞業者大方捐出雞蛋給彰化和美區的弱勢戶，彰化縣議員賴清美與秀水鄉民代表藍駿宇也自掏腰包準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。