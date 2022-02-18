民代爭取教師新村公園設體健、遊憩設施 長輩小孩同樂

台中市台灣大道旁的教師新村簡易公園，為教育部所屬學產地，立委張廖萬堅和市議員林祈烽爭取，教育部同意繼續無償撥給市府使用，今天上午，林祈烽與張廖萬堅團隊、里長和市府官員會勘，將增設體健設施、兒童休憩遊具供社區居民使用，目前規劃中。

教師新村旁的簡易公園，一向是村內居民運動和小朋友遊樂的最佳場所，因土地產權為教育部所有，在立委張廖萬堅和市議員林祈烽聯合爭取下，教育部同意無償撥給市府使用，並採一年一簽方式，由市府建設局代管維護，改建為簡易兒童公園。

因公園為簡易公園，僅有草地和座椅，居民反映，希望增加體健運動和小朋友遊具設施。今天上午，林祈烽邀集張廖立委服務處主任蔡明燉、上德里里長洪頊琩及建設局公園景觀管理科長張以欣等人會勘，林祈烽要求除了增加相關體健設施和兒童遊具外，公園也要有整體規劃，並做好維護管理等相關工作。