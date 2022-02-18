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民代爭取教師新村公園設體健、遊憩設施 長輩小孩同樂

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
今天上午，林祈烽與張廖萬堅團隊等相關單位進行會勘，教師新村簡易公園將增設體健設施、兒童休憩遊具供社區居民使用，目前規劃中。圖／台中市議員林祈烽服務處提供
今天上午，林祈烽與張廖萬堅團隊等相關單位進行會勘，教師新村簡易公園將增設體健設施、兒童休憩遊具供社區居民使用，目前規劃中。圖／台中市議員林祈烽服務處提供

台中市台灣大道旁的教師新村簡易公園，為教育部所屬學產地，立委張廖萬堅和市議員林祈烽爭取，教育部同意繼續無償撥給市府使用，今天上午，林祈烽與張廖萬堅團隊、里長和市府官員會勘，將增設體健設施、兒童休憩遊具供社區居民使用，目前規劃中。

教師新村旁的簡易公園，一向是村內居民運動和小朋友遊樂的最佳場所，因土地產權為教育部所有，在立委張廖萬堅和市議員林祈烽聯合爭取下，教育部同意無償撥給市府使用，並採一年一簽方式，由市府建設局代管維護，改建為簡易兒童公園。

因公園為簡易公園，僅有草地和座椅，居民反映，希望增加體健運動和小朋友遊具設施。今天上午，林祈烽邀集張廖立委服務處主任蔡明燉、上德里里長洪頊琩及建設局公園景觀管理科長張以欣等人會勘，林祈烽要求除了增加相關體健設施和兒童遊具外，公園也要有整體規劃，並做好維護管理等相關工作。

建設局表示，將編列預算改善公園設施，因要將老舊的花台等景觀設施拆除後，再討論裝哪些條件設施，目前規劃中。

今天上午，林祈烽與張廖萬堅團隊等相關單位進行會勘，教師新村簡易公園將增設體健設施、兒童休憩遊具供社區居民使用，目前規劃中。圖／台中市議員林祈烽服務處提供
今天上午，林祈烽與張廖萬堅團隊等相關單位進行會勘，教師新村簡易公園將增設體健設施、兒童休憩遊具供社區居民使用，目前規劃中。圖／台中市議員林祈烽服務處提供

教育部 員林

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