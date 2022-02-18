批王惠美升格計畫書複製貼上 邱建富:彰化要有夠格縣長

彰化縣政府去年底將升格計畫書送至內政部，目前正在進行審閱。有意參選彰化縣長的民進黨籍彰化市前市長邱建富今表示，期盼年底選舉前能完成升格，但彰化縣長王惠美送出的計畫書不及格，很多內容是把12年前縣長卓伯源的計畫書「複製貼上」，他並強調，「彰化要有夠格的縣長領導」。

「彰化縣升格直轄市促進會籌備會」及「正常國家文化基金會政策中心」今日共同舉辦「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會。

籌備會總幹事邱建富指出，王惠美擔任3年彰化縣長，不曾提到彰化升格的構想，去年看到多數民意支持升格後急轉彎，倉促提出升格計畫書，彰化是最具備升格條件的縣市，但計畫書的內容卻不及格。他並批評，王惠美是不夠格的縣長，放棄彰化燈會導致觀光客流失，彰化縣也淪為年輕人平均所得最低的縣市，計畫書內容更缺乏國際發展視野。

現任總統府資政、前彰化縣長翁金珠表示，她在2001年擔任縣長時，推動王功漁火節等大型觀光活動帶動觀光產業，當時彰化人口一直增加，但現在卻一直流失，很快就會不足125萬人，恐怕失去升格資格，「人口流失就是現在縣長施政的責任」，她強調，彰化具備很多條件，但是沒有發展或看到發展的利基與願景就是執政者的責任。

台中市交通局前局長、台灣智庫策略長王義川說，彰化縣府的升格計畫書不及格，只是複製貼上，沒有提出直轄市的格局及展望，應從國土規劃角度，透過思考彰化跟台中的交通系統及產業系統的連結，擘劃產業的布局，進一步帶動彰化就業以及人口成長。