農機帶土汙染道路惹民怨但難追查 彰化去年開罰掛零

現正值彰化春農插秧的時節，大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆汙染道路，也影響行車安全，彰化縣府環保局去年共有20件落土檢舉案件，但提供資料有限，甚至有的沒有掛牌，難追查農機車主，導致去年裁罰掛零。

警察局、環保局及農業處在過年之後，組成「農業機械汙染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查，要求農友及農機代耕業者於田間作業後，做好農機及道路清潔工作，避免泥土散落道路致發生交通事故。

農業處持續與代耕業者溝通，不過有代耕業者擺明農忙時期要趕攤，時間緊湊，「一年就賺個幾次」，以量取勝下，根本沒時間清理沿路掉落的落土。

農土汙染地面可依廢棄物清理法處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，但稽查人員說，不少代耕業者從南部縣市一路上來，行為人除非現場逮到，不然即便被民眾拍照，光靠農土照片或是不掛農機號牌的農機，也找不到車主，有的代耕業者掛的又是外縣市的車牌，較難實際開罰。

有農民在自己在農機上加裝水箱，方便離開時順便清理，對此縣府農業處指出，農民立益雖好，但考量到農機使用的安全，盡可能以原廠標配為主。