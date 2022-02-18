快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

農機帶土汙染道路惹民怨但難追查 彰化去年開罰掛零

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣警察局、環保局及農業處近日組成「農業機械污染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查。圖／彰化縣府提供
彰化縣警察局、環保局及農業處近日組成「農業機械污染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查。圖／彰化縣府提供

現正值彰化春農插秧的時節，大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆汙染道路，也影響行車安全，彰化縣府環保局去年共有20件落土檢舉案件，但提供資料有限，甚至有的沒有掛牌，難追查農機車主，導致去年裁罰掛零。

警察局、環保局及農業處在過年之後，組成「農業機械汙染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查，要求農友及農機代耕業者於田間作業後，做好農機及道路清潔工作，避免泥土散落道路致發生交通事故。

農業處持續與代耕業者溝通，不過有代耕業者擺明農忙時期要趕攤，時間緊湊，「一年就賺個幾次」，以量取勝下，根本沒時間清理沿路掉落的落土。

農土汙染地面可依廢棄物清理法處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，但稽查人員說，不少代耕業者從南部縣市一路上來，行為人除非現場逮到，不然即便被民眾拍照，光靠農土照片或是不掛農機號牌的農機，也找不到車主，有的代耕業者掛的又是外縣市的車牌，較難實際開罰。

農民在自己在農機上加裝水箱，方便離開時順便清理，對此縣府農業處指出，農民立益雖好，但考量到農機使用的安全，盡可能以原廠標配為主。

縣府警察局指出，農機行駛於市區道路或公路時，農機所有人應將農機號牌懸掛於農機機身的前方或後方明顯適當處，如未懸掛，發生意外公路主管或警察可依據道路交通管理處罰條例處3600元以上、1萬800元以下罰鍰並視同拼裝車沒入車輛。

農機帶土汙染道路抱怨多，彰化縣警察局、環保局及農業處近日組成「農業機械污染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查。圖／彰化縣府提供
農機帶土汙染道路抱怨多，彰化縣警察局、環保局及農業處近日組成「農業機械污染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查。圖／彰化縣府提供
彰化縣警察局、環保局及農業處近日組成「農業機械污染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查，要求農友及農機代耕業者於田間作業後，做好農機及道路清潔工作。圖／彰化縣府提供
彰化縣警察局、環保局及農業處近日組成「農業機械污染及影響用路人安全取締小組」下鄉巡查，要求農友及農機代耕業者於田間作業後，做好農機及道路清潔工作。圖／彰化縣府提供

警察 農民

延伸閱讀

30元排骨飯、25元碗粿內餡有肉！彰化員林13間平價小吃美食 走跳第一公有市場

邱建富拼民進黨彰化縣長提名 批王惠美計畫書複製貼上

彰化精誠中學新校長遴聘黑箱作業？校方澄清遴聘權在董事會

中華電攜手愛立信 打造亞洲離岸風電首座行動企業專網

相關新聞

缺蛋時機擔心弱勢家庭買不到 雞農大方捐1200顆蛋

台灣從過年前就開始鬧蛋荒，卻有養雞業者大方捐出雞蛋給彰化和美區的弱勢戶，彰化縣議員賴清美與秀水鄉民代表藍駿宇也自掏腰包準...

農機帶土汙染道路惹民怨但難追查 彰化去年開罰掛零

現正值彰化春農插秧的時節，大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆汙染道路，也影響行車安全，彰化縣府環保局去年共有20件落土...

台中龍井龍中橋窄常車禍 今拓寬預計10月完工

台中市龍井區觀光路龍中橋橋面僅5公尺寬，相當狹窄，且人車爭道，常發生追撞車禍，經地方多年爭取，市府今天舉辦龍中橋拓建開工...

南投縣路邊停車收費7月上路 南投市還嘸影

南投縣路邊停車收費經議會審議通過，將在今年7月上路，但是南投市迄今未提出收費規畫，外界關心收費制度是否生變？南投市公所主...

清泉岡開發環評報告 遭質疑

台中市清泉岡產業園區開發案環評報告遭質疑，時代力量立委陳椒華昨到現場會勘，再提出基地屬於大肚山環頸雉棲地，卻未進行相關調...

農地違建過年增11件 中市限拆

農地違建層出不窮，甚至有人趁著假日搶蓋，台中市都發局鎖定農曆年期間11處新增違建，要求所有權人自拆，否則將強制拆除；昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。