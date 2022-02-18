聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中龍井龍中橋窄常車禍 今拓寬預計10月完工
台中市龍井區觀光路龍中橋橋面僅5公尺寬，相當狹窄，且人車爭道，常發生追撞車禍，經地方多年爭取，市府今天舉辦龍中橋拓建開工動土典禮，橋面拓建10公尺寬的雙向雙車道，並增設人行及自行車專用道，預計今年10月完工。
龍中橋拓建開工動土典禮今天上午10時登場，包括台中市副市長黃國榮、建設局長陳大田、台中市議員吳瓊華等人到場參與。
市議員吳瓊華表示，龍中橋跨越龍井大排，是在地重要橋梁，也是龍井國中學生主要通學路線，在上下班尖峰時間車輛很多。很多民眾反映，觀光路地下道觀光路地下道相當狹小，很多轎車駕駛從地下道出來就要右轉龍中橋，但龍中橋的橋面僅3米寬，常發生追撞車禍，且沒有行人專用道，人車爭道險象環生，她爭取改善多年。
建設局長陳大田表示，本案總工程經費約1900萬元，是龍井市民多年以來的盼望，去年受疫情影響，營建物價大幅上漲、營造業缺工缺料，歷經多次檢討及招標，一度導致發包作業上困難。本工程橋梁拓寬採樁柱式結構本工程，不會影響既有橋梁結構，施工期間也可維持通行，減少對當地的交通影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言