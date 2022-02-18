台中龍井龍中橋窄常車禍 今拓寬預計10月完工

台中市龍井區觀光路龍中橋橋面僅5公尺寬，相當狹窄，且人車爭道，常發生追撞車禍，經地方多年爭取，市府今天舉辦龍中橋拓建開工動土典禮，橋面拓建10公尺寬的雙向雙車道，並增設人行及自行車專用道，預計今年10月完工。

龍中橋拓建開工動土典禮今天上午10時登場，包括台中市副市長黃國榮、建設局長陳大田、台中市議員吳瓊華等人到場參與。

市議員吳瓊華表示，龍中橋跨越龍井大排，是在地重要橋梁，也是龍井國中學生主要通學路線，在上下班尖峰時間車輛很多。很多民眾反映，觀光路地下道觀光路地下道相當狹小，很多轎車駕駛從地下道出來就要右轉龍中橋，但龍中橋的橋面僅3米寬，常發生追撞車禍，且沒有行人專用道，人車爭道險象環生，她爭取改善多年。