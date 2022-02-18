缺蛋時機擔心弱勢家庭買不到 雞農大方捐1200顆蛋

台灣從過年前就開始鬧蛋荒，卻有養雞業者大方捐出雞蛋給彰化和美區的弱勢戶，彰化縣議員賴清美與秀水鄉民代表藍駿宇也自掏腰包準備3百多顆高麗菜，加上黃上食品公司捐贈的麵條，今天一併送給130名個弱勢民眾。

賴清美指出，目前市面上缺蛋，民眾搶蛋，張姓雞農是和美女兒，在台中神岡經營養雞場，養了幾十萬隻雞，客戶遍及中彰地區，以往就曾捐雞蛋給弱勢家庭，現正逢雞蛋珍貴的時機，還是願意捐出1200顆蛋。

張姓楊雞業者的雞蛋長期交給盤商，她指出，目前批發價格穩定，反倒消費者端買到許多高價雞蛋，擔心弱勢戶不敢買，甚至買不到，因此捐出雞蛋，讓他們也能吃得營養。