郵局交寄油畫參賽中途遺失 金牌畫家報警協尋

「金牌畫家」陳炳臣為參加亞細亞美術招待展，郵寄畫作參賽卻中途遺失；陳炳臣說，郵局解釋可能是郵車運送時不慎遺失，今天已向警方報案，希望找回辛苦創作的油畫。

根據彰化縣文化局提供的資料，57歲的陳炳臣是彰化芳苑人，曾任導演、演員、藝術策展人及文化部諮詢委員，陳炳臣畫作多以大自然為主題，2019年到2021年連3年參加國際畫展都獲金獎肯定，連彰化縣長王惠美也曾收藏陳炳臣畫作，稱呼陳炳臣為「金牌畫家」。

陳炳臣接受中央社記者電訪時說，他受邀參加2022年亞細亞美術招待展，為此創作1幅長65公分、寬53公分名為「銀杏曦春」的油畫參賽，畫作完成後委託鹿港鎮一間裱褙公司幫他郵寄參賽。

陳炳臣說，裱褙公司人員將油畫捲起來後用泡棉包覆，再放入厚紙板製作的圓紙筒，2月8日前往鹿港鎮鹿港彰濱郵局用掛號寄出，當時還告知郵局人員寄出的是油畫，沒想到對方卻沒收到包裹。

陳炳臣指出，以往大多親送畫作，這次是裱褙公司幫忙郵寄，沒想到就發生問題，郵局人員告訴他，物品遺失照價賠償，但賠償金額上限為新台幣1155元；另有郵局主管解釋，畫作被送上郵車，在運送過程中遺失，但他認為郵車載運這麼多包裹，只有他的物品不翼而飛，因此今天前往彰化縣警察局鹿港分局報案，期盼找回畫作。

彰化郵局經理李瑞華接受媒體聯訪時說，鹿港彰濱郵局確實有收件，包裹也有送上郵車，可能是郵車側門沒關好，運送過程中遺失，不過油畫是以一般包裹交寄，根據規定，5公斤以下包裹最多補償575元。

彰化縣政府文化局視覺表演科長劉巧雯接受中央社記者訪問時說，文化局舉辦畫展時，有時畫家會親自把畫作送過來，或是由承辦單位人員親取畫作，也有畫家住得比較遠，會請宅急便到府收件，透過郵局寄送畫作的確較少。