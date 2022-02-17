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趁假日農地搭違建 中市府今起排11處違建強制拆除

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
不少人趁假日在農地搶搭違建，中市府都發局表示，這一波排定強制拆除11處違建，不要心存僥倖。圖／都發局提供
不少人趁假日在農地搶搭違建，中市府都發局表示，這一波排定強制拆除11處違建，不要心存僥倖。圖／都發局提供

不少有心人趁假日，在農地搶搭違建台中市都發局今天針對北屯區大貴段的山坡地違建物，限期屋主自拆未改善，市府今進場強拆，兩天內完成；另烏日區五光路805巷一處農地違建，違建拆後又偷偷重建，目前自拆中，都發局緊盯進度，今日拆除完畢，若未依規完成將進場強拆。

都發局表示，這一波排定強制拆除11處違建，個案均未申請建築執照，違規情節重大，其中北屯區大貴段山坡地違建，面積約120平方公尺，高度約3公尺，案主利用假日搶搭，經通知限期拆除仍不改善，都發局今日出動大型恐龍嘴、板車、燒焊車等共5台各式重機具及10名人員，執行強拆。

另烏日區五光路805巷農地違建利用春節連假搶搭，面積約800平方公尺，高度約7公尺，屬農地違建，拆後又重建，違規情節重大，市府今年2月8日查報並勒令限期拆除，目前違建人自拆中，都發局要求今天拆除完畢。

都發局強調，農地及山坡地使用應依相關法規，申請使用許可及建築執照，即使是假日，市府只要接獲農地違建施工通報，將立即派員勘查，若違建已造成農地、山坡地嚴重危害，將貫徹公權力依法強拆。

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