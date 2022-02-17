趁假日農地搭違建 中市府今起排11處違建強制拆除

不少有心人趁假日，在農地搶搭違建，台中市都發局今天針對北屯區大貴段的山坡地違建物，限期屋主自拆未改善，市府今進場強拆，兩天內完成；另烏日區五光路805巷一處農地違建，違建拆後又偷偷重建，目前自拆中，都發局緊盯進度，今日拆除完畢，若未依規完成將進場強拆。

都發局表示，這一波排定強制拆除11處違建，個案均未申請建築執照，違規情節重大，其中北屯區大貴段山坡地違建，面積約120平方公尺，高度約3公尺，案主利用假日搶搭，經通知限期拆除仍不改善，都發局今日出動大型恐龍嘴、板車、燒焊車等共5台各式重機具及10名人員，執行強拆。

另烏日區五光路805巷農地違建利用春節連假搶搭，面積約800平方公尺，高度約7公尺，屬農地違建，拆後又重建，違規情節重大，市府今年2月8日查報並勒令限期拆除，目前違建人自拆中，都發局要求今天拆除完畢。

都發局強調，農地及山坡地使用應依相關法規，申請使用許可及建築執照，即使是假日，市府只要接獲農地違建施工通報，將立即派員勘查，若違建已造成農地、山坡地嚴重危害，將貫徹公權力依法強拆。