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民代批國有地遭非法丟廢棄物7年未解 國產署：會再清除

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄328桶廢油混合物，延宕7年皆未解決。圖／時代力量台中黨部提供
台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄328桶廢油混合物，延宕7年皆未解決。圖／時代力量台中黨部提供

台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄廢棄物時代力量立法委員陳椒華接獲民眾陳情後表示，該狀況檢舉至今已7年，質疑國產署疏於管理土地，使周遭農地陷於毒害風險。國產署表示，先配合法院作法，若行為人不處理，會再來清。

台中鄭先生於國有財產署15號地耕作，約5、6年前發現200多桶廢棄油遭非法丟棄，請國有財產署、環保署來看，多次後仍沒有用，刺鼻的味道令附近農友受不了，也對人生健康及生命有巨大危險性。聽聞不肖業者已受刑，但這些廢棄物仍沒被處理，甚至滲漏在地上，請相關單位協助處理。

立委陳椒華表示，放任廢棄物7年在原地滲漏，凸顯我國對於此種犯罪行為裁罰過輕、未有警惕效果，而地方環保局及國有財產署也未展現積極搶救農地的魄力。為讓農地能持續生產糧食、保護國人健康，國有財產署應於一定時間內，積極清完廢棄物、改善土壤，持續向行為人追討清理費用。

時代力量台中黨部后里豐原區主任傅智恆表示，國產署為土地所有機關，明知廢油外露有影響環境之虞，接獲台中市環保局多次函文後，才對其覆蓋帆布，依然沒有清理廢棄物。現在覆蓋物再破損，顯見國產署不僅無視環境保護，也罔顧自己的職權。

傅智恆呼籲環保局及農業局，針對農牧用地受到不當處理，尤其是可能造成難以回復的污染狀況，應擴大清查列管，不僅是排除現有汙染，更要拿出積極作為來保護這些農牧用地。

環保局廢棄物管理科科長萬滋澤表示，現場大概有328桶廢油混合物，約80至85公噸，屬於一般事業廢棄物的廢油混合物，是經層層過濾的食用廢油汙泥。此案發生於103年左右，全案已經由司法偵辦，誠信違規行為人也經遭判決定讞，目前也針對其個人財產執行假扣押，但扣得財產不足以代履行，但期間每年每個月都會來查看，廢棄物是否有損壞或增加。

國產署表示，得知此案時，也訴請法院，針對行為人將此狀況清除，法院判決後，目前也將強制執行。目前所知，今天上午法院也到履勘，會再排期來看，後續先配合法院做法，若行為人不清理，國產署就會再來清除。

台中市環保局說明，現場大概有328桶廢油混合物，約80至85公噸，屬於一般事業廢棄物的廢油混合物，是經層層過濾的食用廢油汙泥。圖／時代力量台中黨部提供
台中市環保局說明，現場大概有328桶廢油混合物，約80至85公噸，屬於一般事業廢棄物的廢油混合物，是經層層過濾的食用廢油汙泥。圖／時代力量台中黨部提供
台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄328桶廢油混合物，延宕7年皆未解決。圖／時代力量台中黨部提供
台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄328桶廢油混合物，延宕7年皆未解決。圖／時代力量台中黨部提供
台中鄭先生表示，廢棄物刺鼻的味道令附近農友受不了，但這些廢棄物仍沒被處理，甚至滲漏在地上，請相關單位協助處理。圖／時代力量台中黨部提供
台中鄭先生表示，廢棄物刺鼻的味道令附近農友受不了，但這些廢棄物仍沒被處理，甚至滲漏在地上，請相關單位協助處理。圖／時代力量台中黨部提供
延宕7年皆未解決的廢油混合物，覆蓋上的帆布也已破損不堪。圖／時代力量台中黨部提供
延宕7年皆未解決的廢油混合物，覆蓋上的帆布也已破損不堪。圖／時代力量台中黨部提供

廢棄物 國產署 時代力量

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