民代批國有地遭非法丟廢棄物7年未解 國產署：會再清除

台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄廢棄物，時代力量立法委員陳椒華接獲民眾陳情後表示，該狀況檢舉至今已7年，質疑國產署疏於管理土地，使周遭農地陷於毒害風險。國產署表示，先配合法院作法，若行為人不處理，會再來清。

台中鄭先生於國有財產署15號地耕作，約5、6年前發現200多桶廢棄油遭非法丟棄，請國有財產署、環保署來看，多次後仍沒有用，刺鼻的味道令附近農友受不了，也對人生健康及生命有巨大危險性。聽聞不肖業者已受刑，但這些廢棄物仍沒被處理，甚至滲漏在地上，請相關單位協助處理。

立委陳椒華表示，放任廢棄物7年在原地滲漏，凸顯我國對於此種犯罪行為裁罰過輕、未有警惕效果，而地方環保局及國有財產署也未展現積極搶救農地的魄力。為讓農地能持續生產糧食、保護國人健康，國有財產署應於一定時間內，積極清完廢棄物、改善土壤，持續向行為人追討清理費用。

時代力量台中黨部后里豐原區主任傅智恆表示，國產署為土地所有機關，明知廢油外露有影響環境之虞，接獲台中市環保局多次函文後，才對其覆蓋帆布，依然沒有清理廢棄物。現在覆蓋物再破損，顯見國產署不僅無視環境保護，也罔顧自己的職權。

傅智恆呼籲環保局及農業局，針對農牧用地受到不當處理，尤其是可能造成難以回復的污染狀況，應擴大清查列管，不僅是排除現有汙染，更要拿出積極作為來保護這些農牧用地。

環保局廢棄物管理科科長萬滋澤表示，現場大概有328桶廢油混合物，約80至85公噸，屬於一般事業廢棄物的廢油混合物，是經層層過濾的食用廢油汙泥。此案發生於103年左右，全案已經由司法偵辦，誠信違規行為人也經遭判決定讞，目前也針對其個人財產執行假扣押，但扣得財產不足以代履行，但期間每年每個月都會來查看，廢棄物是否有損壞或增加。