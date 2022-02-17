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打完新冠疫苗還要注射流感疫苗？ 醫師這麼說

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
要注射Covid-19疫苗，又要注射流感疫苗，部分教師裹足不前。記者簡慧珍／攝影
要注射Covid-19疫苗，又要注射流感疫苗，部分教師裹足不前。記者簡慧珍／攝影

彰化縣立學校接到調查今年流感疫苗注射意願的通知，和往年不同的是，今年老師考量Covid-19病毒可能流感化，又要接種Covid-19疫苗，又要注射流感疫苗，不少教師因此裹足不前，勾選「無意願」。

衛政單位近日鼓勵注射Covid-19第三劑加強防護力，縣立高中至小學近日接到縣政府調查今年注射流感疫苗的意願，調查表彙整後提交衛生局，作為今年縣立學校教師注射縣購疫苗數量的依據，注射地點不變，有意願的教師仍到衛生所接種，並非在學校和學生一起注射。

有學校教師表示，去年起政府增加注射Covid-19疫苗，打了兩劑最近鼓勵追加注射一劑，部分老師打了Covid-19疫苗有不舒服的副作用，更不想再注射流感疫苗，所以這次調查今年11月注射流感疫苗，很多教師勾選無意願，屆時若有需要，自費到醫療院所接種即可。

教師工會指出，很感謝縣政府編列經費採購流感疫苗給縣立學校老師免費注射，但曾發生老師接種後仍然罹患流感，也多次發生世衛組織猜錯流感病毒株，注射後的功效很差，造成教師接種流感疫苗意願下滑，去年僅約五成教師打了流感疫苗，今年恐怕不會增加。

教育局表示，每年都會通知縣立學校調查教師注射流感疫苗的意願，今年也不例外，調查結果已提交衛生局作為採購疫苗的依據，避免過量採購造成浪費。

衛福部傳染病防治醫療網副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文說，醫學上沒有關於注射流感疫苗與Covid-19疫苗應間隔多久，我國中央是間隔兩周，規定為避免接種Covid-19疫苗後產生發燒等副作用跟注射流感疫苗副作用混淆，不利醫師診治時判斷，在醫學專業上，人體先後注射這兩種疫苗並不會產生不良作用，請教師和民眾放心。

彰化縣政府通知學校調查教師今年注射流感疫苗的意願。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣政府通知學校調查教師今年注射流感疫苗的意願。記者簡慧珍／翻攝

流感疫苗 衛生局

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