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草屯演藝中心轉型假日影院 林明溱允助經費活化轉型
草屯鎮演藝中心受疫情影響與廠商終止合約後，僅零星出租營運，陷入停滯已逾兩年，鎮長簡景賢為爭取活化，與立委許淑華向縣府爭取開辦「假日電影院」，希望開放供民眾免費欣賞優質電影，重新帶動遊憩人潮，獲縣長林明溱首肯並強調「經費縣長來想辦法！」
1989年建成啟用的草屯鎮演藝中心，前身是草屯鎮青少年活動中心，也是草屯稻草工藝館，曾一度以「台灣演藝坊」打響知名度，歷經30多年後，這個曾是鎮民休憩運動及參加各種活動的最佳去處，雖然改裝成專供演藝表演的劇院型場館，但受疫情波及，原本委外廠商經營口碑不錯的台灣演藝坊，不堪客源流失及防疫管制，與鎮公所終止合約，如今場地多半時間閒置相當可惜。
鎮長簡景賢指出，草屯演藝中心位在台灣工藝園區旁，也毗鄰草屯體育館、游泳池、兒童公園、植物公園，最近鎮公所更在附近新闢寵物公園，為爭取活化，大嘆擁有750個舒適座位的演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，淪為蚊子館太可惜，因而邀請縣長偕立委許淑華、文化局實地會勘，協助鎮公所推動假日電影院的具體方案。
縣長林明溱說，文化局初步評估，草屯演藝中心場地做為假日電影院，並不需要大幅更新充實相關設備，只缺電影放映及布幕，而文化局圖書館現成周末電影院，就有合法版權的優質電影，因此只要增加放映機及布幕就可以開辦，將盡速提報計畫協助推動假日電影院，至於所需經費不是問題，他會負責籌措支應。
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