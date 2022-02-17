快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草屯演藝中心轉型假日影院 林明溱允助經費活化轉型

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
擁有750個舒適座位的草屯鎮演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，鎮公所計畫轉型假日電影院。圖／南投縣政府提供
擁有750個舒適座位的草屯鎮演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，鎮公所計畫轉型假日電影院。圖／南投縣政府提供

草屯鎮演藝中心受疫情影響與廠商終止合約後，僅零星出租營運，陷入停滯已逾兩年，鎮長簡景賢為爭取活化，與立委許淑華向縣府爭取開辦「假日電影院」，希望開放供民眾免費欣賞優質電影，重新帶動遊憩人潮，獲縣長林明溱首肯並強調「經費縣長來想辦法！」

1989年建成啟用的草屯鎮演藝中心，前身是草屯鎮青少年活動中心，也是草屯稻草工藝館，曾一度以「台灣演藝坊」打響知名度，歷經30多年後，這個曾是鎮民休憩運動及參加各種活動的最佳去處，雖然改裝成專供演藝表演的劇院型場館，但受疫情波及，原本委外廠商經營口碑不錯的台灣演藝坊，不堪客源流失及防疫管制，與鎮公所終止合約，如今場地多半時間閒置相當可惜。

鎮長簡景賢指出，草屯演藝中心位在台灣工藝園區旁，也毗鄰草屯體育館、游泳池、兒童公園、植物公園，最近鎮公所更在附近新闢寵物公園，為爭取活化，大嘆擁有750個舒適座位的演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，淪為蚊子館太可惜，因而邀請縣長偕立委許淑華、文化局實地會勘，協助鎮公所推動假日電影院的具體方案。

縣長林明溱說，文化局初步評估，草屯演藝中心場地做為假日電影院，並不需要大幅更新充實相關設備，只缺電影放映及布幕，而文化局圖書館現成周末電影院，就有合法版權的優質電影，因此只要增加放映機及布幕就可以開辦，將盡速提報計畫協助推動假日電影院，至於所需經費不是問題，他會負責籌措支應。

擁有750個舒適座位的草屯鎮演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，鎮公所計畫轉型假日電影院。圖／南投縣政府提供
擁有750個舒適座位的草屯鎮演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，鎮公所計畫轉型假日電影院。圖／南投縣政府提供
擁有750個舒適座位的草屯鎮演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，鎮公所計畫轉型假日電影院。圖／南投縣政府提供
擁有750個舒適座位的草屯鎮演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，鎮公所計畫轉型假日電影院。圖／南投縣政府提供

電影 文化局 林明溱 蚊子館

延伸閱讀

投49線被車友稱為「地獄級鄉道」 林明溱指示盡速發包改善

南投力行產業道路頻下石頭雨 設落石平台、貨櫃擋土牆改善

福食解禁 林明溱：地方反對像「蚊子叮牛角」無效

飛官陳奕殉職 陳爸爸不捨「無緣的媳婦」拜託縣長幫忙

相關新聞

趁假日農地搭違建 中市府今起排11處違建強制拆除

不少有心人趁假日，在農地搶搭違建，台中市都發局今天針對北屯區大貴段的山坡地違建物，限期屋主自拆未改善，市府今進場強拆，兩...

非護理人員卻幫打針 中市府開罰診所及員工

有民眾到台中市一家耳鼻喉診所打針，發現打針人員非具有護理人員資格，台中市衛生局接獲檢舉，現場稽查，施打針劑者為診所行政業...

民代批國有地遭非法丟廢棄物7年未解 國產署：會再清除

台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄廢棄物，時代力量立法委員陳椒華接獲民眾陳情後表示，該狀況檢舉至今已7年，質疑國產署...

打完新冠疫苗還要注射流感疫苗？ 醫師這麼說

彰化縣立學校接到調查今年流感疫苗注射意願的通知，和往年不同的是，今年老師考量Covid-19病毒可能流感化，又要接種Co...

草屯演藝中心轉型假日影院 林明溱允助經費活化轉型

草屯鎮演藝中心受疫情影響與廠商終止合約後，僅零星出租營運陷入停滯已逾兩年，鎮長簡景賢為爭取活化，與立委許淑華向縣府爭取開...

清泉崗開發案恐滅環頸雉 環保局:不排除找動物專家討論

台中清泉崗產業園區開發案區內，有台灣特亞種大肚山環頸雉蹤跡出現。時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，第一版環說書未提及，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。