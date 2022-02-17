草屯演藝中心轉型假日影院 林明溱允助經費活化轉型

草屯鎮演藝中心受疫情影響與廠商終止合約後，僅零星出租營運，陷入停滯已逾兩年，鎮長簡景賢為爭取活化，與立委許淑華向縣府爭取開辦「假日電影院」，希望開放供民眾免費欣賞優質電影，重新帶動遊憩人潮，獲縣長林明溱首肯並強調「經費縣長來想辦法！」

1989年建成啟用的草屯鎮演藝中心，前身是草屯鎮青少年活動中心，也是草屯稻草工藝館，曾一度以「台灣演藝坊」打響知名度，歷經30多年後，這個曾是鎮民休憩運動及參加各種活動的最佳去處，雖然改裝成專供演藝表演的劇院型場館，但受疫情波及，原本委外廠商經營口碑不錯的台灣演藝坊，不堪客源流失及防疫管制，與鎮公所終止合約，如今場地多半時間閒置相當可惜。

鎮長簡景賢指出，草屯演藝中心位在台灣工藝園區旁，也毗鄰草屯體育館、游泳池、兒童公園、植物公園，最近鎮公所更在附近新闢寵物公園，為爭取活化，大嘆擁有750個舒適座位的演藝中心，場地只缺放映機、布幕等設備，淪為蚊子館太可惜，因而邀請縣長偕立委許淑華、文化局實地會勘，協助鎮公所推動假日電影院的具體方案。