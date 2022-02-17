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清泉崗開發案恐滅環頸雉 環保局:不排除找動物專家討論

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市環保局表示，不排除邀請其他動物領域專家學者參與討論。記者劉柏均／攝影
台中市環保局表示，不排除邀請其他動物領域專家學者參與討論。記者劉柏均／攝影

台中清泉崗產業園區開發案區內，有台灣特亞種大肚山環頸雉蹤跡出現。時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，第一版環說書未提及，第二版僅納入該物種資料，廠商目前提出的生態補償，對該族群保育也是不具效果的，應更審慎評估。台中市環保局表示，不排除邀請其他動物領域專家學者參與討論。

時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節表示，此區有台灣特亞種大肚山環頸雉蹤跡，目前第二版環說書只是納入東勢林管處的大肚山環頸雉資料，缺乏開發單位自行調查開發區域的生態數據，而且目前提出的生態補償措施，對環頸雉族群的保育是不具效果的，恐怕將造成大肚山未受外來基因參雜的台灣特有亞種環頸雉族群數量減少甚至滅失，站在保育大肚山環頸雉的立場，此開發案的生態衝擊太大，需要更嚴謹地評估。

大肚山環頸雉屬於台灣特有亞種，體型比其它亞種小，兩脇是米白色，尾羽橫節也比較粗，卵呈橄欖褐色，與其它亞種淺藍色截然不同，受到許多引入種雜交的影響，基因面臨嚴重的汙染。

據台中市野生動物保育學會資料顯示，最純的大肚山環頸雉族群，目前全台僅剩台中清泉崗機場有，但大肚山嚴重開發，過去的穩定族群都陸續消失了。清泉崗機場內為軍方管制區，目前還保有一小族群，推估只有10至25對左右，相當稀有。

台中市環保局綜合計畫科科長陳星勻表示，目前調查，在開發案園區內旱地，發現有大肚山環頸雉蹤跡，擔心開發會影響其生態，有要求開發單位提出生態補償計畫；而開發單位目前提出，每年新台幣60萬元的補償計畫，用於大肚山環頸雉復育。

為了加強開發單位對環頸雉保育工作的監督，陳星勻也表示，未來環評審查會不排除邀請其他動物領域相關專家學者參與討論。

時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，廠商目前提出的生態補償，對大肚山環頸雉保育是不具效果的，應更審慎評估。記者劉柏均／攝影
時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，廠商目前提出的生態補償，對大肚山環頸雉保育是不具效果的，應更審慎評估。記者劉柏均／攝影
時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，廠商目前提出的生態補償，對大肚山環頸雉保育不具效果的，應更審慎評估。記者劉柏均／攝影
時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，廠商目前提出的生態補償，對大肚山環頸雉保育不具效果的，應更審慎評估。記者劉柏均／攝影

清泉崗機場 時代力量 台中市

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