小兒麻痺夫妻生前交代 彰化獲捐復康巴士背後滿洋蔥

彰化縣目前有77輛復康巴士，部分老舊亟待汰換，今天一口氣新增13輛新力軍，其中10輛由民間捐贈，背後均有感人的事蹟，尤其已故彰化縣肢體傷殘協進會會員「蔡宗杭、何美華」伉儷的家屬，依他們生前交代，共同捐贈一輛，讓大愛流傳，縣長王惠美也呼籲各界踴躍捐贈，協助更多弱勢朋友得到更好照顧。

王惠美今天上午主持捐贈典禮時表示，彰化縣復康巴士車輛有77輛，其中小型復康巴士75輛、大型復康巴士2輛，每年服務約有25萬人次量能，因復康巴士平均使用年限為8年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，希望藉由企業及個人捐贈的車輛進行汰換，以確保身障者行車安全。

今天增加的13輛復康巴士，每輛接近200萬元，合計總價值達2300萬元，其中3輛是由「中央公益彩券回饋金」支應，其餘10輛由民間捐贈，其中，「蔡宗杭、何美華」伉儷都是小兒麻痺患者，從小受到喜樂保育院喜樂阿嬤及政府的照顧，他們生前都交代家人，要捐復康巴士給偏鄉地區做為回饋；另許雲英女士為感念已逝母親，以母親馬杏環女士命名，捐贈1輛復康巴士紀念母親。

彰化著名骨科醫師蘇錦宏與物理治療師妻子戴琪玲，日常工作時常遇到患者因故受傷回診時的不便，讓家屬或患者深受煎熬，夫妻發願捐贈1輛復康巴士；「翁明財、翁瑞騏」捐贈1輛，是因家人曾經使用縣內復康巴士，並受到復康巴士團隊暖心、貼心的接送，決定捐贈1輛復康巴士。

此外，溪湖的「大全造漆工業股份有限公司」已連兩年各捐1輛，「禾橙科技股份有限公司、杉榮精密股份有限公司」共同捐贈2輛、去年才捐贈一輛800萬元化學消防車的「繼茂橡膠工業股份有限公司」捐贈2輛、由林清堂主設立的「員林南天宮」捐贈1輛。