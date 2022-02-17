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公民團體中市府陳抗 美軍招待所改建NPO未受邀公聽會

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台灣護樹協會今早在台中市政府外陳抗台中美軍招待所改建案，公民團體未受邀公聽會，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會透過里長通知，同步公告官網，一切公開透明。記者林佩均／攝影
台灣護樹協會今早在台中市政府外陳抗台中美軍招待所改建案，公民團體未受邀公聽會，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會透過里長通知，同步公告官網，一切公開透明。記者林佩均／攝影

台灣護樹協會等團體，今早在台中市政府外高舉「哀悼」字牌，抗議台中美軍招待所將改建為非營利組織與志工大樓，市長盧秀燕當初允諾舉辦公聽會廣納意見，但社會局已辦完公聽會，公民團體未受邀，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會是透過里長通知且公告官網，一切公開透明，未來工程進度也會對外界說明。

台中市西區美軍招待所歷經台中市三位長爭取與規劃，未來將興建「非營利組織與志工發展中心」，市府舉辦過說明會採「局部保存、新舊共融」方式，保留部分舊建築和全部50棵樹木，並納入親子館、公托、婦女發展基地、世代共融基地，搭配非營利組織和志工服務中心等社福設施。

今早台灣護樹協會、台中市原鄉文化協會等團體在台中市政府外陳抗，高喊「盧市長實現承諾！召開公聽會！公民參與！」公民團體痛批，市長盧秀燕當初承諾將辦公聽會廣納意見，社會局卻未通知公民團體就舉辦完公聽會，令人相當遺憾。

住在美軍招待所附近的蔡先生指出，西區美軍招待所是全台難得一見的美軍完整建物，市府應該以文化資產保留為最大考量，而非新建大樓，拆遷後文化資產不可逆，該怎麼告訴下一代？

台灣護樹協會執行長林裕翔說，原定1月22日他們自費舉辦說明會並邀社會局派員，活動前兩日卻收到社會局以「怕民眾誤會是社會局辦的公聽會」為由，取消說明會。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲高舉「哀悼」字牌痛批，台中市府對於老樹保存應該更加積極，讓台中成為有歷史文化的城市。

團體申請在聯勤基地舉辦公聽會遭阻擋？社會局表示，根據該場地借用申請規定，借用用途應以公益、社政宣導、社教等非營利活動為原則，因公聽會性質不符，所以不適宜出借場地。

台中市社會局局長彭懷真說明，公聽會是透過里長通知，並同步公告官網，一切公開透明，未來工程進度也會對外說明並公告網路。另，園區內的老樹全數保留，將跨局處與建設局等單位一起維護老樹健康。

經文資審議，聯勤招待所(美軍招待所)不適用「文化資產保存法」；經專家學者會勘評估，樹木未符合老樹公告列管標準，市府確立「局部保存、新舊共融」，縮減建物量體，樹木原地保留，舊空間新利用，「非營利組織與志工發展中心」規劃興建地上4層、地下3層。

住在美軍招待所附近的蔡先生(右)指出，西區美軍招待所是全台難得一見的美軍完整建物，市府應該以文化資產保留為最大考量，而非新建大樓，拆遷後文化資產不可逆，該怎麼告訴下一代？記者林佩均／攝影
住在美軍招待所附近的蔡先生(右)指出，西區美軍招待所是全台難得一見的美軍完整建物，市府應該以文化資產保留為最大考量，而非新建大樓，拆遷後文化資產不可逆，該怎麼告訴下一代？記者林佩均／攝影
台灣護樹協會今早在台中市政府外陳抗台中美軍招待所改建案，公民團體未受邀公聽會，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會透過里長通知，同步公告官網，一切公開透明。記者林佩均／攝影
台灣護樹協會今早在台中市政府外陳抗台中美軍招待所改建案，公民團體未受邀公聽會，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會透過里長通知，同步公告官網，一切公開透明。記者林佩均／攝影
台灣護樹協會今早在台中市政府外陳抗台中美軍招待所改建案，公民團體未受邀公聽會，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會透過里長通知，同步公告官網，一切公開透明。記者林佩均／攝影
台灣護樹協會今早在台中市政府外陳抗台中美軍招待所改建案，公民團體未受邀公聽會，痛批盧政府「偷偷來」。社會局回應，公聽會透過里長通知，同步公告官網，一切公開透明。記者林佩均／攝影

台中市 美軍 文化資產

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