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泰安櫻花季19日登場 警方交通疏導

中央社 / 台中17日電

台中市后里區泰安派出所旁種植一大片櫻花林，櫻花盛開時美不勝收。泰安櫻花季將於19日登場，目前花開5成，已經湧現賞花人潮，大甲警分局將實施交通疏導管制。

台中市后里區泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築相當美麗，年年吸引許多民眾前往賞花。

去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，泰安櫻花季停辦，大甲警分局今天發布新聞稿表示，今年的泰安櫻花季活動將在19日開跑至28日結束，並延長3月5、6、12、13日，將實施周遭交通疏導管制措施。

行人徒步區規劃假日上午8時至下午5時，福興路段（泰安鐵道文化園區前路口往東至泰安派出所前路口）及安眉路段（泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口）管制汽、機車進入。彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛進入，仍應依管制行駛路線行駛。

交通管制時間為2月19日至3月13日上午8時至下午5時，在相關管制路段及路口設置指示牌，引導人車通行。雙向單車道（未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線）的狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

櫻花季 后里 台中市

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