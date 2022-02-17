陳椒華爆清泉崗開發案環評造假 中市府：非地下水挖掘

時代力量立法委員陳椒華1月質疑，台中清泉崗產業園區開發案環評疑似造假，地質鑽探及地下水位測量，依法應開挖至地下20公尺以上，批台中市環評審查不夠嚴謹，今天上午會同台中市環保局到現場勘查。

台中清泉崗產業園區開發案日前才因其開發單位「創利開發」內，發現顏家小兒子顏嘉儀擔任董事，成為新聞焦點，如今更遭爆環評造假。

立委陳椒華指出，開發單位地質鑽探及地下水位量測涉嫌不實，僅在枯水期的冬天，進行為期7天的地質鑽井資料，除了缺乏夏季豐水期的地下水位資料，且依法應開挖至地下20公尺以上，在調查不足的有限資料下，竟得出此區「地下20公尺內沒有地下水」，結論取得過於武斷，涉嫌在環評文件造假，違反環評法。

開放案園區北端，為舊庄溪上游的出水口，附近理應有地下水，該出水口海風段851地號上，有座圓形水井或蓄水池，陳椒華於1月枯水期前往現勘時，發現水面位置約在地表處，為釐清該井的水，是來自地下水或是雨水累積的蓄水池，今早邀台中市環保局前往現勘。

為確認開發單位創利公司在環說書，地下水調查方面的說詞是錯誤的，陳椒華因此建議環保局，可將該井或水池的水抽乾，檢視是否會再出水的方式加以確認。

時代力量台中東、南區主任徐小媚表示，以清泉崗產業園區開發案來說，地下水權資料涉造假，用農業用井許可充作產業園區地下水權，環保局和環評委員居然沒發現問題。而地下水位只做枯水期，也沒人發現調查不足，令人質疑台中市環評的專業程度，更質疑環保局和環評委員有認真審查，要求落實軍方先審和環評嚴審的立場。

台中市環保局綜合計畫科科長陳星勻指出，環評報告書在20公尺以下沒發現地下水問題，主要是做地質鑽探，並不是地下水挖掘，只做了約20公尺地質鑽探，順便做了觀測，並未發現地下水竄出。

陳椒華建議，開發案位於清泉崗機場旁邊，為我國軍機重要飛行航道，在這開發對國家安全有疑慮，應先停止環評程序，開發與否應先與國防部告知。