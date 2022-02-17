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加碼催生！ 員林市代會提案 第二胎生育津貼3.6萬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市代表會今天提案通過將提高員林市民第二胎以上的產婦生育營養津貼到3萬6000元。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市代表會今天提案通過將提高員林市民第二胎以上的產婦生育營養津貼到3萬6000元。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市代表會今天提案通過將提高員林市民第二胎以上的產婦生育營養津貼到3萬6000元，員林市代會主席賴東位說，現在物價上漲，育兒壓力更大，希望提高補助可以真正鼓勵民眾再生第二胎，員林市長游振雄說，以公所目前財政狀況來看，應可以負擔提高津貼。

員林市代表會今天開臨時會提案討論要將目前產婦生育營養補助從每胎6000元，提高到第二胎起增加為3萬6000元，市代一致通過此提案，市代張詠勝說，上個會期也提案要提高第一胎補助到7000元，公所將一併研究。

賴東位說，現在育兒負擔大，即使第二胎提高到3萬6000元，民眾都不見得敢生，但希望能鼓勵再生第二胎，才能解決嚴重的人口老化問題。

市長游振雄說，目前員林公庫還有4億多元，今年歲出約10億多，歲入近10億，去年員林的新生兒約1100多人，補助產婦營養津貼約600多萬元，目前財政狀況要提高第一胎補助到7000元，第二胎以上到3萬6000元，財政應該還能負擔，不過公所得再和財政及主計研究過才能定案。

游振雄說，員林市在184公頃市地重劃後，建案不斷增加，公庫增加了地價稅和房屋稅收入，應該要挹注到公共福利，不過今年也編列了7000多萬元補助市民幸福卡儲值，未來還有幸福巴士的支出，現在代表會再提增加生育補助，員林市民的福利大大提高，不過公所也會再精算衡量公庫能負擔的範圍。

員林 生育補助 游振雄

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