匡列隔離須住居家檢疫替代所 中市府負擔費用

近日有民眾因被匡列隔離須自費住防疫旅館，上網抱怨造成經濟壓力。台中市長盧秀燕今天表示，台中市沒有這樣的問題，民眾若被匡列隔離必須住防疫旅館，費用均由市府全額負擔。

近期有民眾上網抱怨，因曾與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸後，被匡列隔離時須自費住防疫旅館，造成經濟壓力，引發各界討論。

盧秀燕今天到霧峰區出席北坑二號橋改建工程開工動土典禮後，接受媒體聯訪時表示，民眾若與確診者接觸而必須被匡列隔離，原則上就是居家隔離，若家裡無法居家隔離，也無法送集中檢疫所，衛生局則將安排至居家檢疫替代所隔離，也就是外界所說的防疫旅館。

盧秀燕指出，台中市自今年1月28日開始，就注意到這個問題，為減輕民眾負擔，費用均由市府全額負擔，不會讓被匡列隔離須住到居家檢疫替代所的民眾付費。

盧秀燕說，從1月28日實施至今，台中市約有16人因家中無法單獨一室，因此入住居家檢疫替代所，其中11人居隔期滿離開，還有5人尚居隔中，費用均由市府負擔。她提醒民眾務必做好實聯制及防疫工作，讓防疫網更密布，確保城市安全。