快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

南投市退出路邊停車收費？ 公所：慎選路段仍會實施

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣路邊停車收費最快7月實施，市公所強調會配合縣府規畫，實施路邊停車收費。記者江良誠／攝影
南投縣路邊停車收費最快7月實施，市公所強調會配合縣府規畫，實施路邊停車收費。記者江良誠／攝影

南投縣路邊停車收費經議會審議通過，將在今年7月上路。最近傳出南投市因道路狹窄等因素，沒有實施意願。南投市公所主任秘書曾茂榕今天說，公所並非沒有意願，只是市區道路狹窄，將以外環道、12米寬以上道路為主，以免劃設停車格後反讓市區交通受影響，規畫細節將與縣府進一步討論。

南投縣公共停車場收費管理自治條例草案獲議會三讀通過，條例中增路邊停車收費管理措施，將會依程序送中央備查後，最快7月實施。根據「南投縣公有公共停場收費費率基準」，路邊或路外停車收費，機車每小時收費10元，小型車每小時20元，停車超過30分鐘以1小時計算。

南投縣未實施路邊停車收費，路邊停車一位難求，許多停車格又長期被人占用，大多數民眾都支持路邊停車收費，落實使用者付費，也改善停車秩序。南投縣四大鄉鎮市中，南投市、草屯鎮、埔里鎮都有意願參與，竹山鎮因道路狹窄未考慮實施。

不過，南投市至今未提出路邊停車收費規畫，外傳公所因道路狹窄，有意退出路邊停車收費。市公所主秘曾茂榕說，公所實施路邊停車收費計畫沒變，但南投市道路狹窄是事實，至於中興路、南崗路又屬縣府和公路總局管轄，因此對實施收費路段、停車格數量，還要詳細盤整，希望以外環道路或12米寬道路為主，以免劃設停車格後，造成路幅縮小，影響市區交通。

南投縣工務處副處長李坤煌說，對於路邊停車收費包括系統建置、路段選擇以及分工，需要與鄉鎮市公所進一步協調，相信實施收費後，可避免路邊停車格遭長期占用，大幅增加停車格使用率，讓有需要的民眾及時找到停車位，有助改善市區交通。

南投 埔里 停車場

延伸閱讀

不再受水患苦！嘉縣民雄市區麒麟大排改善 最快年底完工

南投首案社會住宅選址埔里鎮 260戶附托嬰中心

南投垃圾堆積如山 去年5月委外處理至今1公噸也沒清運

紫南宮也可打疫苗 南投縣假日加開接種篩檢站

相關新聞

趁假日農地搭違建 中市府今起排11處違建強制拆除

不少有心人趁假日，在農地搶搭違建，台中市都發局今天針對北屯區大貴段的山坡地違建物，限期屋主自拆未改善，市府今進場強拆，兩...

非護理人員卻幫打針 中市府開罰診所及員工

有民眾到台中市一家耳鼻喉診所打針，發現打針人員非具有護理人員資格，台中市衛生局接獲檢舉，現場稽查，施打針劑者為診所行政業...

民代批國有地遭非法丟廢棄物7年未解 國產署：會再清除

台中外埔1處國有財產地，遭不肖業者丟棄廢棄物，時代力量立法委員陳椒華接獲民眾陳情後表示，該狀況檢舉至今已7年，質疑國產署...

打完新冠疫苗還要注射流感疫苗？ 醫師這麼說

彰化縣立學校接到調查今年流感疫苗注射意願的通知，和往年不同的是，今年老師考量Covid-19病毒可能流感化，又要接種Co...

草屯演藝中心轉型假日影院 林明溱允助經費活化轉型

草屯鎮演藝中心受疫情影響與廠商終止合約後，僅零星出租營運陷入停滯已逾兩年，鎮長簡景賢為爭取活化，與立委許淑華向縣府爭取開...

清泉崗開發案恐滅環頸雉 環保局:不排除找動物專家討論

台中清泉崗產業園區開發案區內，有台灣特亞種大肚山環頸雉蹤跡出現。時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節指出，第一版環說書未提及，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。