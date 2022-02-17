南投市退出路邊停車收費？ 公所：慎選路段仍會實施

南投縣路邊停車收費經議會審議通過，將在今年7月上路。最近傳出南投市因道路狹窄等因素，沒有實施意願。南投市公所主任秘書曾茂榕今天說，公所並非沒有意願，只是市區道路狹窄，將以外環道、12米寬以上道路為主，以免劃設停車格後反讓市區交通受影響，規畫細節將與縣府進一步討論。

南投縣公共停車場收費管理自治條例草案獲議會三讀通過，條例中增路邊停車收費管理措施，將會依程序送中央備查後，最快7月實施。根據「南投縣公有公共停場收費費率基準」，路邊或路外停車收費，機車每小時收費10元，小型車每小時20元，停車超過30分鐘以1小時計算。

南投縣未實施路邊停車收費，路邊停車一位難求，許多停車格又長期被人占用，大多數民眾都支持路邊停車收費，落實使用者付費，也改善停車秩序。南投縣四大鄉鎮市中，南投市、草屯鎮、埔里鎮都有意願參與，竹山鎮因道路狹窄未考慮實施。

不過，南投市至今未提出路邊停車收費規畫，外傳公所因道路狹窄，有意退出路邊停車收費。市公所主秘曾茂榕說，公所實施路邊停車收費計畫沒變，但南投市道路狹窄是事實，至於中興路、南崗路又屬縣府和公路總局管轄，因此對實施收費路段、停車格數量，還要詳細盤整，希望以外環道路或12米寬道路為主，以免劃設停車格後，造成路幅縮小，影響市區交通。

南投縣工務處副處長李坤煌說，對於路邊停車收費包括系統建置、路段選擇以及分工，需要與鄉鎮市公所進一步協調，相信實施收費後，可避免路邊停車格遭長期占用，大幅增加停車格使用率，讓有需要的民眾及時找到停車位，有助改善市區交通。