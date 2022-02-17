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配合興建親子共融公園 竹山推公墓地起掘免費進堂
為提早實現竹山鎮共融式親子公園藍圖，鎮公所預計斥資千萬來共同圓夢，特別規畫遷葬優惠方案，只要民眾在今年6月30日前完成自行起掘祖先遷葬，將骨灰（骸）安奉於鎮內第十三公墓納骨堂，最高可享有完全免費優惠。
竹山鎮公所指出，在近幾年被通稱的「共融公園」，有別於一般常見、樣貌大同小異的公園，或是講求創意主題的特色公園，共融公園的設計更注重通用性，希望所有使用者在公園裡都能找到適合自己的小天地。
竹山鎮長陳東睦表示，目前已有集集、魚池等鄉鎮配合南投縣政府規畫，將既有墓地公園化的共融公園概念，更使得地方公園不僅是專屬於小孩的遊樂場，而是所有民眾可以放鬆的地方，3.7公頃的範圍，也盼能讓竹山花園城市綠地環境，更適合百姓居住。
竹山鎮公所表示，第一公墓已公告都市計畫範圍內部分範圍遷葬，公告範圍內使用已滿10年的墳墓應予起掘遷葬，所需初估遷葬墳墓約350座，數量不在少數，因此為鼓勵民眾自動起掘，即日起至今年6月30日止，配合公告自行遷葬並使用竹山鎮十三公墓納骨堂塔位者，得免費使用「懷恩堂」塔位一樓個人式骨灰櫃第一層、第十一層，其他塔位減半使用規費。
起掘申請以及完成起掘時間都必須在6月30日前完成以符合優惠條件，公告期滿未遷葬者由公所代為遷葬並安奉於十三公墓納骨堂；無主墳墓安奉於十三公墓萬善堂，詳情可洽竹山鎮納骨堂管理中心，049-2630993或竹山鎮公所 049-2642175轉309張先生。
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