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影／盧秀燕、顏寬恒今「同框」霧峰北坑2橋改建開工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區北坑二號橋因老舊、會車不易，將在一旁（左側）新建橋梁改善。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋因老舊、會車不易，將在一旁（左側）新建橋梁改善。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕與同黨前立委顏寬恒今天「同框」霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮。盧秀燕說，她和顏寬恒二個月內先後參與霧峰區民生橋、此橋改建開工，她感謝民代爭取、通過預算，以及地主林見山做功德捐地，預計此新橋明年2月前完工，帶動觀光發展，市府將持續建設，讓市民好生活，讓經濟、觀光大發展。

霧峰區桐林里北坑二號橋改建工程開工祈福典禮今天上午9時登場，包括顏寬恒、市議員林碧秀、段緯宇、李天生等民代參與，當地民眾到場共襄盛舉，場面熱鬧。

建設局說，北坑二號橋已有45年，相當老舊，路寬4.5公尺會車不便，且視線不良，會採先興建新橋再拆除舊橋的施工方式，不影響交通，新橋規劃為路寬8公尺，並調整路線，提供安全、舒適行車空間，橋身融入在地山巒、螢火蟲等意象。

盧秀燕說，她在一個月前，也就是去年12月25日與顏寬恒參與霧峰區民生橋改建開工典禮，今天再與顏寬恒參與霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮，這二座橋改建包括顏寬恒都有爭取，先後動工興建。

盧秀燕指出，其中，霧峰區北坑二號橋走過近半世紀，混凝土脫落、鋼筋裸露，橋身老舊、危險，影響當地交通、觀光，經民代爭取下，籌措2842萬元改建，路幅也拓寬為8公尺，預計於明年2月前完工。

盧秀燕說，包括顏寬恒、在地民代、農會、區公所及民眾等都很關心這座橋，紛紛跟她反映，盡早籌措經費改善，感謝議員通過預算動工興建新橋，並感謝地主林見山做功德捐地，讓民眾有安全好走的橋，她特表感謝。霧峰區公所超過半世紀，市府也編列五億元預算興建霧峰區聯合行政中心，預計今年開工興建。

台中市長盧秀燕與同黨前立委顏寬恒今天「同框」霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕與同黨前立委顏寬恒今天「同框」霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮今登場。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮今登場。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮今登場。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋改建工程開工祈福典禮今登場。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋因老舊、會車不易，將在一旁（左側）新建橋梁改善。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區北坑二號橋因老舊、會車不易，將在一旁（左側）新建橋梁改善。記者趙容萱／攝影

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