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台中太陽光電超車桃園六都第三 2025年完成200處設置

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府致力推動太陽光電發展，超車桃園，排六都第三。圖／經發局提供
台中市政府致力推動太陽光電發展，超車桃園，排六都第三。圖／經發局提供

台中市政府致力推動太陽光電發展，依台電公司統計，台中市110年度太陽光電建置量達9萬4097瓩，六都排名第三，中市超越桃園市，進步一名。市府經發局指出，台中市積極建設學校風雨操場，搭配太陽光電，互蒙其利。未來持續由機關帶頭做起，希望企業、民眾參與。

經發局長張峯源表示，台中市太陽光電能成長幅度大，歸功於市府各局處如教育局推動光電校園及光電球場，各高中、國中、國小有400多處校舍規劃設置太陽光電，超過300所校舍已完工發電，超過100個校舍持續施工中，110年11月更於豐原區豐田國小啟用台中市第一座太陽光電球場，持續為中市太陽光電建置添加動能。

經發局指出，台中市公有建物與場所，還有超過200處案場適合設置太陽光電，在各局處積極推動及努力下，逾100處完成太陽光電建置，47處持續施工中，其餘案場持續規劃建置期程，預計將於2025年完成市管案場全數建置太陽光電目標。

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