彰化社區關懷據點已過半 照顧二萬名長輩
彰化縣第303個社區照顧關懷據點今天在二林鎮復豐社區揭牌，彰化縣長王惠美說，彰化縣有589個村里，希望每個村里都能成立社區關懷據點，目前全縣關懷據點約照顧2萬名長輩，因長輩老化的速度很快，希望透過社區力量，讓長輩能就地安養獲得最好的照顧。
二林鎮復豐社區關懷據點今天由王惠美、復豐社區發展協會理事長曾秀女、總幹事曾進賜、二林鎮長蔡詩傑等人主持揭牌儀式，據點開放時間為每週二上午9點到12點。
彰化縣65歲以上人口已超過21萬人，約占全縣人口17.15%，王惠美說，二林鎮鄰近四鄉鎮扶老比約20%，大城鄉更已到24%，高過全縣平均值，為了讓長輩能得到最好的照顧，希望每個村里都能設立關懷據點。
王惠美說，為了鼓勵社區設關懷據點，關懷據點每周若營運一天縣府一年補助10多萬元，營運3天補助40多萬元，營運5天補助90餘萬元，加上做5天衛生福利部也會補助一個人力，全補助最高可達137萬元，希望透過這項機制，讓社區更認真做，縣府都會努力配合，需要的設備、器材等，縣府都會全力以赴。
二林鎮有27里、24個社區，目前已成立14個關懷據點，已經過半，鎮長蔡詩傑說，社區的發展攸關鄉鎮、縣政的發展，希望社區由點線面，紮實的來做，社區發展與社區志工多寡也有關係，感謝志工發揮大愛無私投入，讓二林越來越好。
縣府社會處長王蘭心說，縣府也向中央爭取經費興建北斗、員林、大城、芳苑、二林、埤頭及竹塘等7個長照衛福大樓，並持續擴建日照中心、巷弄長照站、家庭福利中心、社區公共托育家園、育兒親子館等多元社會服務專區。並規劃了長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助及今年開辦的敬老眼鏡補助，希望讓社區的長輩獲得更完善的照顧。
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