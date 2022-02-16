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台中幼教團體拒絕核食入園 盧秀燕：和市府政策一致

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市6大幼教團體今邀請市長盧秀燕（中）共同舉辦記者會，聲明拒絕進口核災地區食品進入幼兒園。記者黃寅／攝影
台中市6大幼教團體今邀請市長盧秀燕（中）共同舉辦記者會，聲明拒絕進口核災地區食品進入幼兒園。記者黃寅／攝影

台中市6大幼教團體今邀請市長盧秀燕共同舉辦記者會，聲明拒絕進口核災地區食品進入幼兒園。盧秀燕表示，幼兒園的聲明和市府政策一致，雙方會成為夥伴關係，市府並會緊急採購設備、增加入力，加強食材的把關和稽查。

這6大幼教團體分別是台中市幼兒教育暨福利協會、台中市幼兒教育基金會、台中市幼兒教育發展學會、台中市學前教育協會、台中市同心愛幼協進會、台中市優質幼教聯合會，幼兒園會員達400多家。

他們聲明，中央即將開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5核災地區食品進口，引發各界疑慮。由於幼兒園每日需為幼生備製早餐、午餐及午點，不少私立幼兒園有自設廚房，大多每天到市場購買食材，沒有跟廠商簽訂契約，不少家長憂心核食因此入園，影響幼兒健康。

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏說，輻射物質裡有兩種半衰期要29至30年，因此他們很怕會買到核食，因此希望政府能比照萊豬，要有嚴格標示，以讓他們能清楚辨識、選購。

盧秀燕說，樂見6大幼教團體今能發表自律聲明，會認真守護小朋友的食安，確保不讓核食入園。這樣的聲明和台中市政府的政策是一致的，市府也會和所有幼兒園成為夥伴關係，在市面的食材上加強把關、稽查，提高查驗量能；也會緊急採購設備、增添人力，做這方面的查核，確保幼兒們吃到的東西是安全的。

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