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台中民怨分隔島工程封路釀堵車 陳清龍關切：盯2月底前完成
台中豐原中山路中央分隔島樹木移植工程，封閉其南北雙向內車道，導致該路交通尖峰時期塞爆，民眾向市議員抱怨「到底還要多久？」市議員陳清龍了解過後表示，工程自去年10月開始施作，原定3月中才會完成的工程，目前將在2月下旬完成。
台中豐原中山路自去年10月下旬，由公路總局台中工務段開始施造中央分隔島樹木移植，必須封閉施造段南北雙向內車道，各僅剩1線通行，每到交通尖峰時間皆會造成車流堵塞。
陳姓民眾向民代陳情表示，每到上下班交通尖峰時期，都會從圓環東路到豐原大道路段，就會出現塞車狀況，以前大概等1次紅燈就可通過，現在常要等2次以上，前幾天下雨時情況更是雪上加霜，等3次紅燈可以通過就算幸運；陳抱怨，工程從去年10月就開始，為何已經3個多月了，工程還沒完成？
市議員陳清龍表示，服務團隊前往施工的中山路段觀察，未下雨但有些許塞車狀況，但內車道封閉，出現汽車與機車都擠在外側車道，景象看起來確實險象環生，為安全及相關影響的考量，向台中工務段表達，希望工程在不影響工安及品質下提早完工。
陳清龍說：「台中工務段人員表示，工程將會提前在2月25日完工；謝謝台中工務段人員辛勞、努力趕工」。
公路總局台中工務段長郭純鑑表示，豐原區中山路木棉花移植作業，從中山路、圓環東路口往南延伸至豐原大道，總長度900公尺，因分隔島老舊且出現鋼筋裸露，才在移植工作整段拆除重建，工程順利、預計在本月25日完工，移植的70棵木棉樹，將移到國道四號神岡交流道邊坡種植，完工後的分隔島，則會種植灌木綠化。
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