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投49線被車友稱為「地獄級鄉道」 林明溱指示盡速發包改善
南投49鄉道從竹山頂林路起經大鞍、水哮瀑布，一路直通龍鳳峽、杉林溪，近來因年久失修，路面破損嚴重，已少有人利用這條鄉道，但近年來則因太極峽谷（天梯）重新開放，縣長林明溱上午會同地方民代及工程單位，聽取工程規劃後，當場指示將爭取前瞻計畫經費3948萬元，加上縣府配合款752萬元，合計4700萬元進行改善，工期預計90天。
地方鄉親表示，投49鄉道全長共26.8公里，以前全線剛開通時，是被定位成151縣道外第二條進入杉林溪的道路，但因為地處偏遠加上道路崎嶇難行，近來因太極峽谷重新開放，還有自行車風潮才讓這條路知名度上升，車友間不只將投49另稱為「大鞍林道」，更稱它是地獄級的鄉道。
林明溱說，投49線為竹山鎮民交通要道，肩負村里聯絡、農業生產運輸及觀光功能，路面年久失修破損嚴重，有安全之虞，經地方陳情，決定斥資4700萬元盡快發包改善，工程主要以瀝青混凝土路面改善為主，針對老舊破損嚴重路段路面進行改善，以及水溝破損修復等，提升道路品質，維護民眾通行安全，總長度約13.7公里。
林明溱隨後再轉往竹山大鞍、社竂等里會勘多處鄉縣道農路、發現都有不少瀝青柏油路面年久失修，龜裂、破損嚴重，部分路面更是坑坑洞洞，坎坷難行，影響用路安全，亟需改善，當場要求工程單位儘速設計發包，讓民眾通行及農產運輸更安全平穩。
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