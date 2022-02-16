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南屯文山地區空氣惡臭 中市府加速移除暫置垃圾

中央社 / 台中16日電
民進黨台中市議員何文海（右）近日接獲民眾反映，指南屯文山地區空氣中瀰漫著一股惡臭，質疑焚化爐是否故障因而排出廢氣，又或者有不肖人士隨意焚燒垃圾所致，何文海16日會同環保局人員前往會勘了解。圖／中央社（何文海提供）
民進黨台中市議員何文海（右）近日接獲民眾反映，指南屯文山地區空氣中瀰漫著一股惡臭，質疑焚化爐是否故障因而排出廢氣，又或者有不肖人士隨意焚燒垃圾所致，何文海16日會同環保局人員前往會勘了解。圖／中央社（何文海提供）

台中市南屯文山地區空氣瀰漫惡臭味，居民懷疑是附近焚化爐排出，市府今天表示，是暫置區垃圾移除時翻攪產生異味，將加速暫置區垃圾的移除作業，並加強消毒除臭工作。

民進黨台中市議員何文海近日接獲許多住在文山焚化爐周遭的民眾在網路社群留言反映，文山地區空氣瀰漫著一股惡臭，令人難以忍受，生活品質大受影響，附近居民質疑焚化爐是否故障因而排出廢氣，又或者有不肖人士隨意焚燒垃圾所致。

何文海今天會同環保局人員前往文山焚化爐會勘，他表示，由於焚化爐歲修與過年垃圾大量累積，因焚化爐無法及時消化，而將垃圾堆置在暫時存放區，近日要將垃圾運送清除時，需挖開暫存區的垃圾，在攪動時，造成垃圾臭味大量揮發，又隨風向飄散，導致文山地區民眾不時會聞到垃圾惡臭味。

何文海認為，台中市的垃圾問題多年未解決，每次都把歲修當作垃圾堆積的藉口，還有當時市長盧秀燕選舉期間的空污政見，對於文山地區附近的居民根本就是跳票，他建議將焚化爐遷移至適當地點，才是解決問題的根本辦法。

環保局對此表示，文山掩埋場暫置生垃圾，是因應年前歲修及春節前大量垃圾進焚化廠所規劃的暫置區，目前正在進行暫置區垃圾移除作業，因挖土機搬運翻攪導致有異味產生，移除期間環保局每天都會在暫置區進行消毒除臭工作，之後將再加強消毒除臭頻率，並加速暫置區垃圾的移除工作。

環保局指出，文山焚化爐廢氣排放依規定24小時與環保局主管單位的電腦連線，目前正常操作中且排氣皆符合標準並無異常情事發生；另外已規劃將焚化爐汰舊換新並轉型為綠能電廠。

焚化爐 台中市

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